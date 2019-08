Da DiCaprio ai Beckham a Bradley Cooper | le star che quest’estate hanno scelto l’Italia

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) John Legend e Chrissy Teigen in LiguriaHeidi Klum e Tom Kaulitz a CapriHeidi Klum e Tom Kaulitz a CapriKaty Perry e Orlando Bloom a PanareaKaty Perry e Orlando Bloom a PanareaKaty Perry e Orlando Bloom a PanareaDavid e Victoriain PugliaDavid e Victoriain PugliaLeonardoe Camila Morrone a Positanoa PanareaHelen Mirren in Salento Emilia Clarke sulle DolomitiEmilia Clarke sulle DolomitiAlle stelle piace l’Italia. Sarà per le spiagge assolate e per i paesaggi ad alto tasso di «instagrammabilità», ma il nostro Paese si conferma ancora una volta la meta preferita dai divi internazionali, pronti a condividere scatti da sogno per suscitare l’invidia dei followers. Le bellissime foto postate sui social da Victoria e David, per esempio, ci immergono fra le pietre bianche della Puglia, rischiarata da prati fioriti e coperta da ...