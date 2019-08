Cristiano Ronaldo assente in amichevole | la Polizia coreana ha fatto irruzione nella sede

Juventus - Cristiano Ronaldo assente : scatta il blitz della polizia Corea : Continua a far discutere in Corea l’assenza di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juventus a Seul. La polizia sudCoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match tra i bianconeri e una selezione di giocatori del campionato Coreano. "Nella giornata di giov

Champions League - migliori giocatori 2018-2019 : Cristiano Ronaldo e de Ligt “italiani” in lizza [FOTO] : I migliori giocatori della scorsa edizione della Champions League verranno svelatoi il prossimo 29 agosto a Monaco, nel corso del sorteggio dei gironi della Champions 2019-20. La Uefa ha reso note le candidature, divise per ruolo. Due rappresentanti della Serie A nell’elenco dei candidati al premio Uefa come miglior giocatore dell’ultima edizione di Champions League: sono gli juventini de Ligt (partecipante con l’Ajax) e ...

As : Cristiano Ronaldo vorrebbe James alla Juve : Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, le strade di Dybala e di James Rodriguez potrebbero essere collegate. E la chiave dell’incrocio tra i destini dei due calciatori sarebbe Cristiano Ronaldo. CR7 avrebbe dato il suo benestare per l’arrivo di James alla Juventus. I due sono molto amici e sono entrambi rappresentati da Jorge Mendes. Naturalmente, perché ciò accada, Dybala dovrebbe lasciare libero il posto al colombiano. ...

Simone Biles come Cristiano Ronaldo e Messi - la GOAT della ginnastica artistica : indossa un body con la “capretta” : L’acronimo G.O.A.T. è molto usato in ambito sportivo, significa “The Greatest of All Times” cioè il “più grande di tutti i tempi” in una determinata disciplina. Fa spesso sorridere perché “GOAT”, in inglese, significa capra. Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono ritenuti i due calciatori più forti dell’era post-Maradona e si sfidano a suon di gol da più di un decennio, si stimano reciprocamente ma in ...

Cristiano Ronaldo - guadagni record da Instagram. Due donne lo battono : Cristiano Ronaldo è una star in campo ma anche sui social network e ogni suo post su Instagram gli fa incassare la bellezza di 975.000 dollari. Il fuoriclasse portoghese della Juventus, però, è stato battuto da due donne: Kylie Kristen Jenner e Ariana Grande. La prima, modella e personaggio televisivo statunitense, che compirà 22 anni il prossimo 10 agosto, si mette in tasca la bellezza di 1,266 milioni di dollari per ogni post. La ...

Juventus - secondo la Gazzetta Cristiano Ronaldo vuole Icardi in bianconero : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, con Maurizio Sarri che sta lavorando sulla parte tattica e atletica, mentre la dirigenza è impegnata soprattutto nelle cessioni, nel tentativo di ricavare quel tesoretto utile per poter investire sui giocatori funzionali al tecnico toscano. Come è noto la Juventus sta cercando una prima punta, perché Mandzukic potrebbe trasferirsi al Manchester United (e comunque è in uscita) mentre Dybala è stato ...

Calciomercato - il clamoroso valzer di attaccanti : Inter in pole per Lukaku - Cristiano Ronaldo sponsorizza Icardi : Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, Interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese ...

Cristiano Ronaldo : 'È difficile scegliere il gol più bello - sarà il prossimo' : Cristiano Ronaldo, punta di diamante sulla quale il nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, vuole imperniare il suo gioco, ha rilasciato un'intervista a soccer.com, durante la quale ha parlato dei suoi desideri e di alcuni aspetti della sua vita privata e professionale poco conosciuti alla maggior parte del pubblico. Il mito di Ronaldo e la nascita dell' esultanza 'siiuuu' Il portoghese alla richiesta di quale sia il gol preferito rimane ...

I segreti di Cristiano Ronaldo : “vi svelo com’è nato il ‘siuuu!’. Avrei voluto giocare con un calciatore che non c’è più…” : Dalla stima verso Eusebio all’esultanza ‘siuuu’: Cristiano Ronaldo rivela alcuni particolari dettagli legati alla sua carriera Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più amati della storia. I suoi tifosi, complice le infinite possibilità di internet e l’utilizzo dei social, sanno quasi tutto del proprio beniamino. In una recente intervista a ‘Soccer.com’, il campione portoghese ha però rivelato dei ...

Cristiano Ronaldo : «Ecco come è nata la mia esultanza» : «Difficile scegliere il mio gol più bello, ne ho fatti circa 700 in carriera, opto per la risposta più semplice e dico l’ultimo e il prossimo, perché per me tutti i gol sono importanti». Cristiano Ronaldo si racconta così in un’intervista ai microfoni di Soccer.com su Youtube. «Compagno con cui avrei voluto giocare? Ce ne sono […] L'articolo Cristiano Ronaldo: «Ecco come è nata la mia esultanza» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Juventus : per il Corriere dello Sport - Cristiano Ronaldo e Sarri vogliono ancora Higuain : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro di Maurizio Sarri che sta riguardando in particolar modo la parte tattica ed atletica. La dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato con l'esigenza principale di alleggerire una rosa ricca di esuberi così da poter sistemare il bilancio. Gli investimenti sugli acquisti hanno portato ad un esborso economico che ha superato i 100 milioni di euro, a fronte delle uniche cessioni di ...

Cristiano Ronaldo - il portoghese si racconta : “mi sarebbe piaciuto giocare con Eusebio” - poi diversi retroscena : “Ci sono tanti grandi giocatori con cui mi sarebbe piaciuto giocare, ma se devo sceglierne uno, allora dico un mio connazionale che purtroppo non c’e’ piu’. Dico Eusebio, uno dei simboli del Portogallo, una persona incredibile, un esempio per tutti noi, sarebbe stato bello giocare con lui in nazionale”.Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo in un’intervista rilasciata al canale Youtube del sito ...

Cristiano Ronaldo fa yoga (e prima di lui tanti altri campioni) : SHAQUILLE O'NEALMARIA SHARAPOVAYANNICK NOAHANDY MURRAYRYAN GIGGSLEBRON JAMESCristiano RonaldoCristiano Ronaldo ha scoperto lo yoga. Siamo abituati a vedere il campione portoghese in pose da bullo quando segna o da superman quando si allena nella palestra del centro sportivo della Juventus o in quella privata, della sua casa di Torino. E quindi coglierlo in un momento di meditazione (di silenzio estatico, verrebbe da dire) ci fa oltre che ...