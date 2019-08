Crisi | Luigi Di Maio scaricato da tutti anche da Giuseppe Conte che ora tenta la via

Luigi Di Maio vuole rimandare la Crisi di governo : obiettivo fare slittare il voto : Luigi Di Maio non vuole lasciare palazzo Chigi. Il grillino, infatti, vuole prendere tempo e rimandare la crisi di governo.

Crisi di governo - Luigi Di Maio disperato : "Prima il sì al taglio dei parlamentari" : Fine del governo. E, probabilmente, fine della parabola politica di Luigi Di Maio. Già sulla graticola da tempo per i fiaschi a cui ha condotto il M5s, il capo politico con le Cinque Stelle, in base alla regola del massimo due mandati, potrebbe non essere rieletto. Scontato, dunque, il suo tentativo

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la Crisi di governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna Crisi e fiducia in Conte - governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere

Luigi Di Maio esclude la Crisi di governo : “Dura altri 4 anni - oppure si va al voto” : Il capo politico M5S Luigi Di Maio in un'intervista ha ribadito che il governo terrà: "Se la Lega ha intenzione di andare al governo con Toti, Berlusconi, Meloni e La Russa? che dirle. Si assumerà le sue responsabilità davanti agli italiani. Ma penso che Salvini voglia portare avanti insieme a noi questo governo".Continua a leggere

Luigi Di Maio : escludo Crisi - parliamo e avanti : Il ministro del Lavoro intervistato su RaiTre: "Ci siamo sentiti due giorni fa, per il decreto sicurezza. Nulla di anomalo, non ci sentiamo ogni giorno. Sento la mia ragazza ogni giorno, non lui". "escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato'male non fare paura non avere': abbiamo da realizzare riforme importanti".Così il vicepremier e ministro Di Maio ad Agorà estate."Sono dinamiche di governo con due forze politiche ...

"Escludo che ci possa essere una Crisi" - dice Luigi Di Maio : "Escludo che ci possa essere una crisi: sono dinamiche di un governo con due forze politiche" diverse: ?Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio ad Agorà su Rai3. "Comunque - aggiunge - male non fare, paura non avere: abbiamo da realizzare riforme importanti". "È auspicabile che oggi ci parliamo e ci vediamo: è giusto che ci incontriamo, ci chiariamo e andiamo avanti, oggi, perché c'è il Consiglio dei ...

Luigi Di Maio ad Agorà - appello a Matteo Salvini : "Vediamoci oggi. Escludo la Crisi di governo" : "Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in mo

Luigi Di Maio : no a Crisi governo - giù le tasse : Se sospettassi della Lega sulla Russia il governo cadrebbe, ma è giusto che Salvini vada in Parlamento'. "Io sono sicuro sull'esecutivo,è ingiusto che si minacci ogni giorno crisi di governo".Così il vicepremier Di Maio,ma aggiunge: "Se avessi il minimo sospetto di soldi russi alla Lega,non governerei con loro". Esclude però un cambio di maggioranza e un'alleanza con il Pd. Annuncia che vorrebbe eliminare il bollo auto,"una tassa odiosa",e ...

Sergio Mattarella annulla gli impegni - Luigi Bisignani : "Entro 15 giorni possibile Crisi di governo" : "Sergio Mattarella, da vecchia volpe democristiana, ha cancellato tutti gli incontri che possono tenere lontano da Roma, tranne un blitz per il centenario dell'Abi, il 12 luglio a Milano", fa sapere Luigi Bisignani in un intervento su Il Tempo. Perché? "Basta un nulla e viene giù tutto", avrebbe fat

Luigi Di Maio e Salvini - sarà Crisi. Carelli a Bechis - cosa sa sul governo : "La tentazione di monetizzare" : La crisi ci sarà ma non subito. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e deputato del Movimento Stelle, sale sull'auto di Franco Bechis e svela cosa accadrà al governo di Lega e M5s. Superato lo scoglio della procedura d'infrazione e incassati i numeri positivi dell'Istat sulla occupazione, spiega

Luigi Di Maio : "Chi vuole la Crisi di governo - farà tornare il Pd con i soliti Monti e Fornero al comando" : Luigi Di Maio non ha dubbi: "Il governo dura altri quattro anni, in caso contrario chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero". Il leader grillino mette le mani avanti e passa il peso delle sorti dell'esecutivo

Luigi Di Maio al vertice segreto : "Tenetevi pronti al voto" - imminente la Crisi di governo? : Luigi Di Maio è scampato al rimpasto, ma (forse) non alle elezioni anticipate. È questo il possibile scenario che, secondo Il Giornale, dovrà affrontare il Movimento 5 Stelle, che si è riunito ieri, 17 giugno: "Un incontro per fare squadra e tracciare le priorità della nostra azione di governo", fan

Luigi Di Maio - il dubbio sullo scacco matto di Matteo Salvini : "Ecco su cosa ci sarà la Crisi" : E' terrorizzato Luigi Di Maio, teme per lo scacco matto di Matteo Salvini sulla flat tax: "Giancarlo Giorgetti continua a parlare di elezioni - si sfoga il vicepremier grillino secondo un retroscena su La Repubblica - è chiaro che Salvini vuole rompere. Lo farà sulla flat tax. Dobbiamo provare a chi