Crisi governo | verso la sfiducia a Conte in Parlamento Salvini | “Chiedo agli italiani

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il calendario ancora non è stato deciso, ma la rotta è tracciata: si valaal premier Giuseppein. A chiederlo è stato lo stesso presidente del Consiglio che ieri sera ha attaccato, difendendo l’operato del suo esecutivo che “ha lavorato e non è andato in spiaggia”. “Ilnon è un molesto orpello del nostro sistema”, ha detto. Il ministro dell’Interno da Pescara ha annunciato la sua corsa “da solo”: “Non sono nato per scaldare la poltrona”, ha detto. “Chiedose ne hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quel che abbiamo promesso di fare, fino in fondo senza rallentamenti. Se mi candido premier? Questo sicuramente sì. Poi siamo in democrazia, chi scegliesa cosa sceglie”. Oggi il leader del Carroccio sarà in tour e sarà prima a Termoli ...

petergomezblog : Crisi, Conte: “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli italiani. Il g… - petergomezblog : Crisi di governo, Salvini: “Subito in Parlamento, la maggioranza non c’è più”. Di Maio: “La Lega ha preso in giro i… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Patuanelli (M5s): “Salvini ha tradito fiducia degli italiani, la pagherà” -