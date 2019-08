Crisi di governo | “mossa drammatica” | “incertezza” e “populisti sull’orlo del collasso”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Per il Guardian si tratta dell'”ennesimo giro di incertezza in una delle maggiori economie dell’Eurozona“. Il Financial Time scrive che la “terza più grande economia dell’Eurozona precipita in tumulti politici“. Il tema principale per la stampa internazionale che scrive delladiitaliana rimane l’incertezza, che la valutazione sia strettamente economica o più politica: una mossa “drammatica” che giunge “dopo mesi di lotte tra la Lega ed il suo partner di coalizione, il Movimento Cinque Stelle anti-establishement”, scrive sempre il quotidiano britannico Guardian concentrandosi sulla richiesta di elezioni anticipate da parte del leader della Lega, Matteo Salvini. “La coalizione populista dominante italiana è sull’orlo del collasso”, aggiunge il Financial Times. Ladi...

petergomezblog : Crisi, Conte: “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli italiani. Il g… - petergomezblog : Crisi di governo, Salvini: “Subito in Parlamento, la maggioranza non c’è più”. Di Maio: “La Lega ha preso in giro i… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Patuanelli (M5s): “Salvini ha tradito fiducia degli italiani, la pagherà” -