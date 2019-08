Crisi di governo | la rottura tra Lega e 5 Stelle fa schizzare lo spread a 234 punti

Crisi di governo - Zingaretti a Renzi : “Sei una risorsa - aiutaci a vincere le elezioni” : “Non è vero che non ti occupi di politica. Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni politiche“. È l’appello che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha rivolto al senatore ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal palco della festa del Partito democratico a Villalunga (Reggio Emilia). L'articolo Crisi di governo, Zingaretti a Renzi: “Sei una risorsa, aiutaci a vincere le elezioni” ...

Crisi di governo - la prima volta che Conte osò arrabbiarsi : La prima bordata arriva dopo neanche tre minuti. «Salvini venga in Parlamento a spiegare perché vuole la Crisi. Io non considero il confronto tra governo e Parlamento un molesto orpello del nostro sistema democratico ma la vera essenza della nostra forma di governo e in particolare di una democrazia parlamentare». Tradotto dal perfetto italiano legal-contiano: Salvini vuole andare a elezioni solo perché vuole diventare premier. Che almeno lo ...

Crisi di governo - la Borsa apre in rosso. Cresce anche lo spread : Salvini ha sciolto le riserve e annunciato l’intenzione di tornare al voto da candidato premier. Di Maio all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Crisi di governo - la rottura tra Lega e 5 Stelle fa schizzare lo spread a 232 punti. Borsa : attesa apertura in ribasso : La Crisi di governo fa schizzare in alto anche lo spread. In apertura, il differenziale tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo e tocca i 232 punti base a causa dell’incertezza politica che attende l’Italia, con il rendimento del decennale al 2,731%. Un’apertura in ribasso è attesa anche per Piazza Affari. In preapertura il Ftse Mib è atteso in calo di 217 punti sulla chiusura di ieri a 20.841 punti. L'articolo Crisi di ...

Crisi di governo - Zingaretti : “Questa volta unità - unità - unità nel Pd e nel centrosinistra” : “Questa volta ci dev’essere unità, unità, unità nel Pd e nel centrosinistra. Altrimenti gli italiani non crederanno in noi”. A dirlo,poche ore dopo l’annuncio da parte delle forze di maggioranza della Crisi di governo, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Crisi di governo, Zingaretti: “Questa volta unità, unità, unità nel Pd e nel centrosinistra” proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Crisi di governo fa alzare lo spread : vola a 232 : Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo dopo la crisi di governo apertasi ieri. Il differenziale in netto aumento sin dai primi scambi è a 232 punti base con il rendimento del decennale al 2,731%.Già ieri, 8 agosto, lo spread aveva iniziato a mostrare segni di rialzo, dovuti alle turbolenze che si erano create all’interno del governo. Al momento della chiusura di ieri, però, la crisi non era ancora ...

Crisi di governo in Italia : soluzioni - cosa succede e quando si vota : Crisi di governo in Italia: soluzioni, cosa succede e quando si vota Il matrimonio tra Lega e Movimento 5 Stelle non è durato un quinquennio come i più ottimisti speravano. Invece, a ridosso delle discussioni sulla prossima Legge di Bilancio, la tensione a Palazzo Chigi ha raggiunto il culmine ed è esplosa quella che era nell’aria già da un po’ di tempo: la Crisi di governo. Affronteremo i dettagli di questa Crisi aperta dal leader leghista ...

La Crisi di governo – liveblog : Salvini ha chiesto che si vada a elezioni anticipate: cosa succede ora? Tutti gli aggiornamenti man mano che arrivano

Crisi di governo - Salvini vuole il voto subito : "Mi metto in gioco - ora corro da candidato premier" : Matteo Salvini vuole le urne il prossimo 13 ottobre. "Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio sereno, da solo e a testa alta. Poi, potremo scegliere i compagni di viaggio...". Il vicepremier ora si candida premier. Apre la sua campagna elet

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Governo - Crisi alle porte - 9 agosto - : Ultime notizie di oggi, 9 agosto 2019: Governo, crisi alle porte, Salvini pronto a staccare la spina. Calciomercato, la Juve tiene Dybala

Luigi Di Maio vuole rimandare la Crisi di governo : obiettivo fare slittare il voto : Luigi Di Maio non vuole lasciare palazzo Chigi. Il grillino, infatti, vuole prendere tempo e rimandare la crisi di governo.

Di Battista sulla Crisi di governo aperta da Salvini : "Spettacolo da vomito" : "Questo politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del 'suocero' Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore". Alessandro Di Battista non fa nome ma il dettaglio anagrafico - la ...

Crisi governo M5S-LEGA - ELEZIONI ANTICIPATE/ Salvini "Non c'è maggioranza - al voto!" : CRISI di GOVERNO M5S-LEGA, Salvini annuncia ELEZIONI ANTICIPATE: "Non c'è maggioranza, andiamo in Parlamento e poi al voto!". Le ultime notizie.

Dalla 'parlamentarizzazione' alle elezioni. Gli 11 passaggi necessari della Crisi di governo : Il timing della crisi del governo guidato da Giuseppe Conte potrebbe portare a nuove elezioni l'ultima domenica di ottobre, il 27. Ma è anche possibile che servano alcuni giorni in più, e allora gli italiani sarebbero chiamati ad esprimere nuovamente il loro voto la settimana successiva, domenica 3 novembre o domenica 10 novembre. I tempi sono dettati Dalla Costituzione, da leggi ordinarie e da una ormai consolidata prassi istituzionale. ...