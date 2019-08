Crisi di Governo | la Lega sfiducia Conte perché “non era presente in Aula a ribadire sì

Crisi Governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo lunedì. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei...

Crisi di governo - Franco Bechis e il dubbio su Matteo Salvini : "Manca la pistola fumante" : E Crisi di governo sia, Matteo Salvini ha rotto gli indugi e, nei fatti, ha staccato la spina che teneva in vita il moribondo governo gialloverde. Ora, manca solo il passaggio formale, la sfiducia a Giuseppe Conte già presentata al Senato dalla Lega. Una Crisi strana, nei tempi e nei modi. E proprio

Crisi Governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

Crisi di governo - ora che succede? Come e quando si andrà a votare : Quali sono le prossime fasi della Crisi di governo aperta da Matteo Salvini, quali tempistiche ci sono per la convocazione del Parlamento e per la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presentata al Senato dalla Lega. E quando si potrebbe davvero tornare a votare.Continua a leggere

Crisi Governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia» : «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini. deputati e senatori restano in attesa della convocazione in parlamento

Matteo Salvini - il pazzesco lapsus dello scorso 19 aprile : Crisi di governo - sapeva già tutto? : Nelle ultime ore ha ripreso a circolare il video che potete vedere qui sopra. Risale al 19 aprile 2019, quattro mesi fa (per l'esattezza mancano dieci giorni per far quattro mesi). A parlare, a margine di un incontro a Milano con il figlio di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è Matteo Salvini.

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Il testo in Senato : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Crisi di Governo - Salvini vuole le elezioni il 13 ottobre : 'MI candido Premier' : La Crisi di Governo ora è realtà e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un comizio davanti alla nave di Cascella a Pescara, è già in campagna elettorale. Dopo aver chiesto la riapertura del Parlamento, ha dichiarato: "Restituiamo la parola agli Italiani". Il leader del Carroccio, dunque è pronto a candidarsi per Palazzo Chigi e valuta anche di correre senza alleati. Da Palazzo Chigi però Giuseppe Conte lo ha incalzato: "Dovrà spiegare al ...

Crisi di governo - Salvini : ‘Toni simili tra Renzi e Di Maio - incredibile. Alleanza Pd-M5s inaccettabile’ : “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5s sarebbe inaccettabile per la nostra democrazia”. A dirlo, in un punto stampa a Termoli (Campobasso), Matteo Salvini, all’indomani della rottura col Movimento 5 stelle e l’annuncio della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con tanto di presentazione di una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. L'articolo Crisi ...

Crisi di governo - De Falco : “Modificare decreto sicurezza. Non si voterà prima di maggio 2020” : “Penso che si finirà a maggio 2020 per votare perché il Movimento 5 stelle pretende di arrivare al taglio dei parlamentari”. Così il senatore del Gruppo Misto, Gregorio De Falco, su Radio 24, disegnando i possibili scenari di voto nei prossimi mesi. E sul taglio dei parlamentari proposto dai 5s, l’ex grillino De Falco aggiunge: “quel provvedimento è demagogico. Il risparmio economico che si ottiene si paga con la mancanza di ...

Crisi di governo - la linea di Zingaretti : “Voto subito e senza primarie. No a tecnici e Conte bis - anche se ce lo chiede Mattarella” : No alle primarie, sì a Zingaretti capo politico e candidato premier. “Alleati permettendo” però, altrimenti c’è la carta Gentiloni “oppure una donna”. Tutto, ma sicuramente “no al governo tecnico” o a un Conte bis, “anche se lo chiede Mattarella” perché “ci logorerebbe”. Il day-after della Crisi di governo sul fronte Pd è un susseguirsi di riunioni e telefonate. Il segretario ha ...