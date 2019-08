Crisi di governo | il rischio dell’aumento Iva | gli scenari in Italia e a Bruxelles in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Già a maggio Conte aveva avvertito: l’aumento dell’Iva non ci sarà, ma evitarlo sarà tutt’altro che semplice. Tanto che per Tria faceva già parte delloo. Qualche settimana dopo Di Maio rassicurava la platea di Confcommercio, perché per il presidente Carlo Sangalli l’incremento dell’imposta sfocerebbe in calo del Pil e dei consumi. Ma ora, adiconclamata, cercare di bloccare i 23 miliardi di aumenti Iva già scritti per legge, che scatteranno inesorabilmente dal primo gennaio se non si riusciranno a trovare misure alternative, è una sfida molto più complessa. La via è quella di scongiurare l’esercizio provvisorio per mettere al riparo i conti pubblici dalle turbolenze della politica. E le possibilità percorribili in questo senso sono un anticipo della manovra prima del voto a una legge di Bilancio in versione ridotta, limitata alle ...

petergomezblog : Crisi, Conte: “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli italiani. Il g… - petergomezblog : Crisi di governo, Salvini: “Subito in Parlamento, la maggioranza non c’è più”. Di Maio: “La Lega ha preso in giro i… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Patuanelli (M5s): “Salvini ha tradito fiducia degli italiani, la pagherà” -