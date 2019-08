Crisi di governo | gli aggiornamenti – liveblog

Crisi governo - Renzi : “Mi rimetto in campo. Basta fare i fighetti - è il momento della battaglia” : “E’ arrivato il momento di una battaglia che riguarda ognuno di noi: se c’è un motivo per cui mi rimetto in campo è che non riuscirei a guardarmi allo specchio se lasciassi un Paese nelle mani di chi istiga ad avere paura degli altri”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, in un comizio alla Festa dell’Unità a Santomato, in provincia di Pistoia (video tratto dalla diretta Facebook di TVL – TV ...

Crisi di governo - verso la sfiducia al premier Conte in Parlamento. Salvini : “Chiedo agli italiani pieni poteri” : Il calendario ancora non è stato deciso, ma la rotta è tracciata: si va verso la sfiducia al premier Giuseppe Conte in Parlamento. A chiederlo è stato lo stesso presidente del Consiglio che ieri sera ha attaccato Salvini, difendendo l’operato del suo esecutivo che “ha lavorato e non è andato in spiaggia”. “Il Parlamento non è un molesto orpello del nostro sistema”, ha detto. Il ministro dell’Interno da Pescara ha ...

Crisi di governo - ultima ora e quando si vota : È Crisi di governo o no? Sono le domande di un insolito agosto che ha accelerato, invece di rallentare, e drammatizzato l'agenda politica. La situazione sembra al momento in stand-by fino a lunedì 12 agosto, un weekend ad alta tensione nel quale dovrebbe disegnarsi la prossima fase. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sospeso al momento le ferie. Le ipotesi di cui si parla vanno dal rimpasto (o «rimpastino», il cambio di un ...

Crisi di governo - conti pubblici da blindare per evitare l’esercizio provvisorio : Se la manovra non ottenesse il via libera definitivo del parlamento entro fine anno, scatterebbe l’aumento automatico di tre punti dell’Iva, con effetti negativi sulla ripresa dell’economia

Giuseppe Conte - il sogno proibito : con chi si candida dopo la Crisi di governo : "Amaramente e profondamente deluso". Chi ha parlato ieri con Giuseppe Conte lo dipinge così, riferisce il Messaggero. Ieri era pure il suo compleanno. Il premier si sente tradito da Salvini. Il sospetto di Conte è che il vicepremier e leader leghista "se ne infischi di tutte le cose buone che stav

Crisi governo - Renzi contro Salvini : “Stacca la spina perché terrorizzato dalla legge di bilancio” : “perché ora la Crisi? Salvini ha deciso di staccare la spina ora che è terrorizzato dalla legge di bilancio, raccontato come maciste nelle sue pose ma falso e pusillanime. Salvini se l’è fatta addosso. Oggi chiede che si vada a votare, perché è responsabile di uno sfascio dei conti pubblici. Mi hanno preso in giro per gli 80 euro e oggi ci si rende conto che quella misura ha contribuito all’economia”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi ...

Salvini ha aperto la Crisi del governo Conte. Ora che succede? : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte: Alessandra Benedetti – Corbis/Corbis via Getty Images) Questa volta è ufficiale: l’autoproclamato governo del cambiamento è in crisi. Alle 20 di ieri, 8 agosto, il leader della Lega Matteo Salvini ha diffuso una nota dicendo che non c’è più una maggioranza e bisogna restituire “velocemente la parola agli elettori”. Circa tre ore più tardi, il presidente del Consiglio Giuseppe ...

Crisi di governo - l’unico avversario di Salvini rimasto è Conte : La Crisi di governo si è aperta in uno scenario inaspettato: non è una Crisi tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma tra la Lega e il premier Giuseppe Conte. Nella giornata di ieri Luigi Di Maio e il M5S ostentavano ancora una finta serenità, facevano scrivere alle agenzie di stampa che erano al lavoro come al solito, chiedevano addirittura chiarimenti sulle note di comunicazione della Lega, perché nel pomeriggio ancora non era chiaro se ...

Crisi di governo - Paragone : “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema - Lega lo rappresenta” : “dopo il voto sul Tav era normale che si arrivasse alla Crisi di governo. È stata la vittoria del sistema, la Lega è un partito di sistema”. A dirlo, a In Onda, su La7, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone. Video La7 L'articolo Crisi di governo, Paragone: “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema, Lega lo rappresenta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pensioni anticipate : Quota 100 e proroga opzione donna a confronto con Crisi del Governo : Nella serata di ieri si è aperta ufficialmente la crisi di Governo, con la prospettiva di nuove elezioni nel prossimo autunno. Un evento che non scombina solamente le carte dell'attuale assetto politico, ma che potrebbe avere un impatto anche sulle politiche di riforma del settore previdenziale e sulle proposte avanzate dall'esecutivo negli scorsi mesi. Pensioni flessibili e Quota 100: cosa cambia con la crisi di Governo Resta implicito che ...

Crisi di governo : ecco le possibili date per le elezioni anticipate : Salvini vuole fare in fretta e andare a votare già ad ottobre, ma i tempi sono molto stretti e la legge di bilancio è alle...

Crisi di governo - Zingaretti a Renzi : “Sei una risorsa - aiutaci a vincere le elezioni” : “Non è vero che non ti occupi di politica. Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni politiche“. È l’appello che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha rivolto al senatore ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal palco della festa del Partito democratico a Villalunga (Reggio Emilia). L'articolo Crisi di governo, Zingaretti a Renzi: “Sei una risorsa, aiutaci a vincere le elezioni” ...