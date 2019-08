CorSport | Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta Il Napoli resta alla finestra

CorSport : Raiola offre al Napoli Balotelli (che non entusiasma il club) : Il Napoli continua la sua ricerca dell’attaccante e viene fuori una sorpresa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, durante i contatti per Lozano, Raiola avrebbe proposto al Napoli anche Mario Balotelli. L’attaccante è senza squadra, in cerca di collocazione. Ma l’ipotesi non sembra entusiasmare il club partenopeo. E poi su SuperMario si è fatto avanti il Flamengo che non sembra intenzionato a farselo ...

CorSport : Elmas - testa alta e calcio verticale - quello che piace ad Ancelotti : Non ha ancora vent’anni (li compirà il prossimo 24 settembre) ma Eljif Elmas ha già sorpreso per intraprendenza, intelligenza tattica e qualità. E soprattutto per l’idea di calcio verticale che è alla base delle idee di Carlo Ancelotti. Il tecnico, del resto, lo ha voluto fortemente, scrive il Corriere dello Sport. Pensa che possa diventare anche più forte di Barella e ha spinto il club partenopeo affinché lo portasse in squadra. Non è stato ...

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

CorSport : Il Napoli aspetta la decisione di Pépé. Niente fretta per James. E c’è anche Lozano : Il Napoli attende ancora che arrivi un segnale a mandare a monte l’affare Pépé-Arsenal, scrive il Corriere dello Sport. L’ivoriano è molto più vicino al club inglese di quanto il Napoli pensi, ma la speranza non muore ancora. De Laurentiis ha parlato con i manager del calciatore e loro sanno che l’offerta è di 85 milioni per il Lilla, 4 per il Pépé e un paio per loro, come commissione. Sanno anche che ci sono margini per aumentare un altro po’ ...

CorSport : Il calcio italiano è seduto sulla bolla del debito (che rischia di scoppiare) : 75 milioni per De Ligt, 45 per Barella, 85 per Pepé e per Lukaku. Icardi messo in vendita per 70, Higuain tentato per 36. A pagare tutti questi acquisti è il debito, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Il calcio italiano si finanzia chiedendo soldi in prestito al mercato. La Juve, l’Inter e ora la Roma (il club più indebitato della serie A, che punta a estinguere un precedente debito e a fare cassa con un bond in ...

CorSport : De Laurentiis no limits. Non solo Pépé : tratta anche James e Icardi : Un De Laurentiis “no limits”, che “ha rotto gli argini”. È il profilo del presidente che oggi ci consegna il Corriere dello Sport. Finora non si è negato nulla che gli fosse consentito, acquistando giocatori importanti come Lavezzi, Cavani, Higuain, Callejon, Koulibaly, Meret, Fabian Ruiz e tanti altri. Evitando sprechi dannosi, facendo sempre il passo lungo quanto le proprie gambe, incurante delle simpatie o antipatie che questo atteggiamento ...

CorSport : La Samp torna in corsa per Verdi (ma resiste anche il Torino) : Ancora non è chiaro il futuro di Simone Verdi. Oggi il Corriere dello Sport scrive che la Sampdoria torna i corsa per l’attaccante del Napoli. Sul quale, comunque, resta forte l’interesse del Torino. Non è semplice, tuttavia, chiudere la trattativa con il club di De Laurentiis, che chiede tra i 23 e i 25 milioni e il 30% sulla rivendita futura del calciatore. “C’è da convincere il Napoli a forza di piccoli passi in avanti ...

CorSport su Icardi : "Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli. Al San Paolo diventerebbe un re" : L' attaccante argentino in questi anni all' Inter ha dimostrato di essere un bomber di razza, collezionando numeri da top player sia in campionato che nelle poche presenze in Champions League con la maglia ...

CorSport : Nella corsa del Napoli a Pépé si insinua il Manchester United : C’è un’insidia Nella corsa del Napoli per accaparrarsi Pépé. E si chiama Manchester United. Il Corriere dello Sport scrive che i Red Devils sono, in questo momento, “i rivali più accreditati Nella corsa all’ivoriano. Il Napoli sembrava aver battuto sul tempo le altre squadre interessate a lui, Psg e Arsenal, invece adesso spunta lo United. Il Lille si prepara a indire un’asta per il suo campione da 22 gol e 11 assist in una sola stagione, ...

CorSport : entro fine settimana visite mediche per Elmas : Per Elmas è tutto fatto. La trattativa sarebbe chiusa a 15 milioni più bonus. Il Corriere dello Sport scrive che tra oggi e domani le prospettive e i piani del centrocampista macedone 19enne saranno più chiari. Ma che entro il fine settimana Elmas dovrebbe sottoporsi alle visite mediche e raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Dimaro. Un’operazione da considerarsi chiusa. Elmas è stato la prima scelta di Ancelotti per il centrocampo ...

CorSport : I giocatori in arrivo oggi a Dimaro. C’è anche Manolas : oggi arriveranno a Dimaro Mertens, Mlik, Zielinski, Hysaj e Mario Rui. I primi tre hanno un futuro già tinto di azzurro. L’albanese e il portoghese, invece, ancora non hanno trovato una squadra che li accolga, dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare il Napoli. Insieme a loro sarà finalmente in ritiro Kostas Manolas, uno dei più attesi. Il colpo di mercato di De Laurentiis, “il primo acquisto chic dell’estate”, come scrive il Corriere ...

CorSport : “Che spettacolo il Napoli di Ancelotti a porte aperte” : Sul Corriere dello Sport Franco Ordine elogia l’atteggiamento del Napoli di Ancelotti, che si apre ai tifosi in un’atmosfera quasi “famigliare” per ricostruire il cordone ombelicale tra la squadra e i tifosi “dopo la stagione algida seguita al dopo Sarri”. Ordine si riferisce alla conferenza stampa dell’altra sera da Dimaro. In cui il mister ha elargito risposte accattivanti a domande puntigliose di ...

CorSport : A Dimaro allenamenti tra buche di sabbia - spiaggette e diffusori ambientali : Quattro portieri, otto difensori, sei centrocampisti, sette attaccanti. È formato così lo squadrone che oggi inizia il ritiro di Dimaro. Poi arriveranno gli altri, che sono stati impegnati in nazionale. Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione di quello che succederà a partire da oggi. Oltre ai boschi ci sarà una buca di sabbia lunga venti metri, larga quattro e alta una per esercizi particolari e persino una spiaggetta a due passi dallo ...

CorSport : Il Napoli aspetta che si riduca la rigidità del Boca per Almendra : Per il centrocampo il Napoli non perde di vista Almedra. Il Boca Juniors si fa forte di una clausola vicina ai 30 milioni, scrive il Corriere dello Sport e mantiene una posizione rigida. Di fronte a questo irrigidimento il Napoli ha frenato. Sta aspettando che la situazione si raffreddi ma non intende tirarsi indietro. L’argentino, tra l’altro, ha manifestato più volte il suo gradimento per la piazza con i suoi manager, con i quali il Napoli ha ...