Conti pubblici | Fitch conferma il rating BBB dell’Italia con outlook negativo | “Rischi se

Oggi il verdetto Fitch sui Conti pubblici ma il giudizio che peserà sarà S&P : S&P arriverà il 25 ottobre, ovvero quando saranno già delineate le misure che rientreranno nella prossima manovra. Entro il 15 di quel mese, infatti, il governo dovrà trasmettere alla Commissione Ue il Documento programmatico di bilancio (Dpb) sul quale il 30 novembre Bruxelles esprimerà il parere finale

Crisi di governo - Conti pubblici da blindare per evitare l’esercizio provvisorio : Se la manovra non ottenesse il via libera definitivo del parlamento entro fine anno, scatterebbe l’aumento automatico di tre punti dell’Iva, con effetti negativi sulla ripresa dell’economia

Casting per il film 'I racConti della domenica' e per uno spot pubblicitario : Casting da poco aperti per il film dal titolo I racconti della domenica, diretto dal regista siciliano Giovanni Virgilio. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare lo spot di una importante azienda con base in Puglia. I racconti della domenica Per la realizzazione del nuovo film diretto da Giovanni Virgilio e dal titolo I racconti della domenica sono partiti i Casting. Il regista siciliano ...

Conti pubblici : Nagel - ‘investitori attenti Italia resti in certi parametri’ : Milano, 31 lug. (AdnKronos) – “Non spetta a me parlare della politica di bilancio del Paese, ma posso dire che gli investitori del debito Italiano sono attenti a che l’Italia rimanga entro certi parametri di disciplina di bilancio, in particolare in un momento in cui le revisioni al ribasso della crescita economica mondiale sono più consistenti”. Lo dice il l’ad di Mediobanca, Alberto Nagel, interpellato dai ...

Conti pubblici : Zingaretti - ‘no tagli a scuola - sanità e sicurezza’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Anche oggi Salvini e Di Maio litigano davanti alle telecamere e nei social ma poi non mollano le poltrone. Tutto molto noioso, se non fosse che gli italiani pagano il prezzo dell’immobilismo totale”. Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “In questi mesi – aggiunge – hanno fatto saltare i Conti e nella manovra rischiamo il ritorno dei tagli ai servizi. Non ...

**Conti pubblici : sì definitivo a dl stabilità** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Con 277 voti favorevoli, 130 contrari e 99 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge contenente le misure per la stabilizzazione dei conti pubblici. L'articolo **Conti pubblici: sì definitivo a dl stabilità** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Casellati sui Conti pubblici : serve ancora prudenza : Casellati:"Sul piano economico generale non mancano, a livello internazionale, segnali positivi che possono far ben sperare per il prossimo futuro"

Conti pubblici : Conte - ‘in ordine sì - ma senza misure regressive’/Rpt : Milano, 12 lug. (AdnKronos) – “Ovviamente teniamo i Conti in ordine. Ma il problema è che vogliamo tenerli in ordine non con **misure regressive di meno rigore**, ma vogliamo misure che consentano la crescita e l’occupazione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, a proposito dell’intervento del Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, al centenario Abi. “Sono Contento – aggiunge – di aver ...

Per l'Ufficio parlamentare di Bilancio in caso di autonomia c'è un "rischio per i Conti pubblici" : Da un parte ci sono Luca Zaia e Attilio Fontana a spingere per un'accelerazione per l'autonomia di Veneto e Lombardia. Dall'altra ci sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio che nel tentativo di tranquillizzare i due governatori promettono aperture e vertici risolutivi dello stallo. Il prossimo sarà doma

Conti pubblici - previsioni Ue : “Nel 2019 pil Italia a +0 - 1% grazie a consumi spinti da reddito - ma cala fiducia consumatori” : Nel 2019 il pil Italiano dovrebbe crescere dello 0,1%, trainato dai consumi privati che risentono positivamente dal reddito di cittadinanza e dal calo dei prezzi dell’energia. Ma è probabile che questi fattori positivi “vengano attenuati da un mercato del lavoro meno dinamico e dal calo della fiducia dei consumatori associata all’aumento di risparmi preventivi”. A scriverlo è la Commissione europea nelle previsioni economiche ...

Conti pubblici : Renzi - ‘Italia salva da infrazione grazie a nostro Fisco 2.0’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “L’Italia si salva dalla procedura d’infrazione europea (evviva!) grazie soprattutto ai denari che la fatturazione elettronica ha portato nelle casse dello Stato. Non c’è niente da fare: il lavoro sul Fisco 2.0 pensato alla Leopolda e realizzato con il nostro Governo sta facendo la differenza”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“è il principio del pagare tutti, pagare ...

Conti pubblici - tecnici Senato : “Servono più dati per valutare l’attendibilità dei risparmi su reddito e quota 100” : Dubbi dei tecnici del Senato sulle risorse congelate a garanzia dei risparmi da 1,5 miliardi su reddito di cittadinanza e quota 100 previsti dal decreto varato la settimana scorsa dal governo per correggere i Conti ed evitare la procedura di infrazione europea. Per prima cosa, si legge nel dossier del Servizio Bilancio, “sarebbe auspicabile l’acquisizione dei flussi informativi relativi alle domande di accesso alle misure del reddito ...

Conti pubblici - Tria : “Ringrazio il governo per la correzione - la più grossa degli ultimi anni. Ci ha messo in sicurezza” : “Ringrazio il governo per aver assicurato” lo stop alla procedura Ue sui Conti. Si tratta di “una correzione molto forte che ha portato ad un aggiustamento strutturale dello 0,3-0,4% il più grosso fatto negli ultimi anni”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, in audizione al Senato davanti alle commissioni Bilancio e Finanze e Tesoro, ha risposto alle domande sulla decisione della commissione Ue che, nelle scorse ore, ...

Conti pubblici - niente procedura di infrazione all’Italia dall’Europa : Il collegio dei commissari europei ha deciso di non raccomandare al Consiglio Ue di aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell’Italia, a quanto si apprende a Bruxelles. A breve il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici illustrerà i contenuti della riunione del collegio in conferenza stampa....