Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Lamunicipale del M5S aStefania Giovinazzo con un post su Facebook ha rito “” per il vicepremier Matteodopo l’apertura della crisi di Governo. La politica ha poi modificando quanto scritto. “Attento caro ‘Ruspa’, la storia ci insegna che passare dall’avere le piazze gremite di persone che applaudono a finire a testa in giù, è un attimo”, sosteneva Stefania Giovinazzo nel post. A rivelarlo sono i leghisti genovesi che chiedono le dimissioni di Giovinazzo: “Bene la modifica del post, ma ora si dimetta”.Poco dopo, con un lungo post sui social, Stefania Giovinazzo si èta per i toni usati: “Mi spiace se qualcuno possa essersi sentito in qualche modo offeso per ciò che ho scritto, l’ho ammesso anche sopra, ho usato un paragone molto forte, ...

Sanson538 : Consigliera 5Stelle di Genova evoca Piazzale Loreto per Salvini e poi si scusa: 'Ho usato un paragone forte' - HuffPostItalia : Consigliera 5Stelle di Genova evoca Piazzale Loreto per Salvini e poi si scusa: 'Ho usato un paragone forte' - GeaPilato : RT @Simo07827689: @matteosalvinimi Adesso si prende il merito anche della scoperta dello scandalo di Bibbiano, che è partito da una denunci… -