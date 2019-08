Concorso pubblico | bando per 159 funzionari amministrativi | tre le prove da superare

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Pochi giorni fa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ildi un nuovoatteso da moltissimi laureati soprattutto nelle materie giuridiche ed economiche. Si sta parlando delpernella Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato. Queste tre amministrazioni hanno deciso di reclutare, in maniera congiunta, personale da inserire negli uffici periferici e centrali. In particolare il segretario generale della Giustizia Amministrativa ha bandito taleper l'assunzione di 159 candidati che saranno selezionati nei prossimi mesi. Coloro che sono interessati a candidarsi al, devono farlo entro il 2 settembre 2019. Ma come saranno distribuiti tali posti nelle tre diverse amministrazioni? Per quanto riguarda la Corte dei Conti, saranno selezionati 54 Collaboratori, invece ben 55...

_MiBAC : PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 1052 VIGILANTI L’assunzione riguarde… - Bellezzearte : RT @_MiBAC: PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 1052 VIGILANTI L’assunzione riguarderà gli addet… - Angystarb : RT @Angystarb: Gli #idonei hanno superato un concorso pubblico. Concedeteci una speranza con la #PROROGAGRADUATORIE almeno fino al 31/12 @l… -