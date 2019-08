Concorso MiBAC | patrimonio culturale italiano tra le materie della prova preselettiva

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Come preannunciato nei giorni scorsi dal ministro Bonisoli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto il bando didel. Sono 1.052 i posti a disposizione come vigilanti, figura che oltre ad essere "custode"propria sede di lavoro si occupa anche all'accoglienza turistica, fornendo informazioni storiche e artistiche, esorveglianza degli ambienti. La domanda di partecipazione a questa selezione pubblica si potrà inoltrare fino al prossimo 23 settembre compilando il modulo on line tramite il sistema "Step-One 2019" sul sito https://ripam.cloud. Per partecipare sarà inoltre necessario un versamento di dieci euro presso l'apposito conto corrente pubblicato sul bando concorsuale. LeCosì come avviene ormai per molte selezioni pubbliche, anche per quanto riguarda ilper 1.052 vigilanti è prevista una ...

