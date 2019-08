Concorso Mibac 2019 | 1052 vigilanti | bando oggi in Gazzetta Ufficiale

Concorso Mibac 2019 - 1.052 vigilanti : oggi il bando in Gazzetta Ufficiale : Tutto pronto per l’uscita del tanto atteso primo bando di Concorso Mibac 2019, come annunciato dal Ministro Alberto Bonisoli sulla pagina Facebook del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. oggi, 9 agosto, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà possibile partecipare alla procedura per i 1.052 posti di Vigilante con il diploma. Vediamo assieme tutte le informazioni sul bando. Ministro Bonisoli: Concorso Mibac 2019, altri bandi ...

