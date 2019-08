Concorso Mibac 2019 | 1 052 vigilanti | oggi il bando in Gazzetta Ufficiale

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 9 agosto 2019) Tutto pronto per l’uscita del tanto atteso primodi, come annunciato dal Ministro Alberto Bonisoli sulla pagina Facebook del Ministero per i Beni e le Attività Culturali., 9 agosto, verrà pubblicato ine sarà possibile partecipare alla procedura per i 1.052 posti di Vigilante con il diploma. Vediamo assieme tutte le informazioni sul. Ministro Bonisoli:, altri bandi in arrivo1052: requisiti I candidati che vorranno partecipare al1052dovranno possedere i requisiti generali, richiesti per tutte le procedure concorsuali del settore pubblico, e il diploma di scuola secondaria di II grado.1052: invio domanda La domanda di partecipazione al primoper 1052potrà essere trasmessa, completa dei documenti ...

