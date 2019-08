Clima | gli esperti | “Aumento della temperatura mai così veloce almeno negli ultimi 3

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Laglobale non è mai aumentatamente come ora. “Da 50 anni, sale in media di 0,2 gradi ogni 10 anni sulla terra eoceani“, dichiara Andrey Ganopolski dell’Istituto di ricerca sull’impattotico di Potsdam (Pik). Secondo i ricercatori del Pik, questo aumento non ha eguali,3 milioni di anni, e forse neanche60 milioni. “Per fare un confronto – spiega Ganopolski – dopo il piccopiù recente era glaciale, circa 20.000 anni fa, laTerra è aumentata di circa 5 gradi nel corso di 10.000 anni. Un riscaldamento medio di circa 0,005 gradi per decennio, circa 40 volte più lento di oggi“, ha detto. Come si possono recuperare datiindietro nel tempo? Attraverso lo studio diretto dei sedimenti oceanici, di diversi organismi e isotopi. La concentrazione di CO2, ...

