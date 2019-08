Ciclismo | la tragedia di Lambrecht | il belga è morto per gravi lesioni al fegato

Tragedia nel Ciclismo in Polonia - muore il belga Lambrecht : L'esitazione di un attimo, l'uscita di strada e un colpo contro un ponticello. Così se n'è andato Bjorg Lambrecht, giovanissimo ciclista della Lotto, durante la terza tappa del Giro di Polonia. Il ventiduenne belga, dopo un'annata nella formazione Under 23 della Lotto-Soudal, era passato al professionismo lo scorso anno e, come molti giovani che si affacciano su un grande palcoscenico sportivo, sperava in una luminosa carriera, magari costellata ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : quarta tappa neutralizzata dopo la tragedia di Bjorg Lambrecht : Era lecito aspettarselo e la notizia ha i crismi dell’ufficialità. La quarta tappa del Giro di Polonia 2019 è stata neutralizzata. La decisione del comitato organizzatore della corsa polacca, presa in accordo con la giuria, le squadre e i ciclisti, era quella che tutti si attendevano dopo la sfortunata scomparsa del giovane belga Bjorg Lambrecht, causata da una brutta caduta. Come rivelato dal sito ufficiale, i corridori prenderanno ...

Ciclismo : la tragedia di Bjorg Lambrecht colpisce al cuore e fa riflettere : Sogni e speranze distrutti nel breve volgere di un istante. Talento, 22 anni e un colpo di pedale che aveva attirato l’attenzione. Una maledetta caduta nel Giro di Polonia ha posto fine alla vita di un ragazzo che spingeva, voleva farsi strada nel mondo professionistico ed essere qualcuno. Il destino però aveva in programma per il belga Bjorg Lambrecht un epilogo diverso. Il giorno dopo siamo tutti qui a porci la solita domanda: ne vale la ...

Cade e muore in gara - tragedia nel Ciclismo : Lambrecht, 22enne speranza belga, finisce in un fossato. L’impatto con un blocco di cemento gli è stato fatale

Ciclismo – Morte Lambrecht - strade impraticabili e pioggia torrenziale : ecco perchè la tragedia si poteva evitare [VIDEO] : Sarebbe bastato un pizzico in più di accortezza per evitare la tragedia, riducendo il percorso della tappa odierna per via delle piogge torrenziali abbattutesi sulla Polonia Una giornata tremenda per l’intero mondo del Ciclismo, costretto a piangere la scomparsa di Bjorg Lambrecht, deceduto nella serata di oggi in ospedale dopo una caduta avvenuta al Giro di Polonia. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, se solo gli ...

Ciclismo - tragedia al Giro di Polonia : morto il ciclista belga Bjorg Lambrecht : Il ventiduenne corridore belga della Lotto-Soudal, dopo una rovinosa caduta in un burrone durante la terza tappa del Giro di Polonia, è stato traportato d'urgenza in ospedale dove è morto pochi minuti dopo. A dare la triste notizia è stato un comunicato ufficiale della sua squadra: "La più grande tragedia possibile. Riposa in pace Bjorg".Continua a leggere