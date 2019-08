Ciclismo | Europei 2019 oggi 9 agosto | programma | orari e tv Tutti gli italiani in gara

Ciclismo - Europei 2019 donne Under23 : l’Italia punta su Elisa Balsamo - Letizia Paternoster ed Elena Pirrone. Olanda squadra da battere : Domani (9 Agosto) prenderanno il via le prove in linea degli Europei di Ciclismo 2019, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Per quanto concerne la categoria donne Under23 la partenza è fissata alle ore 12. Le padrone di casa sono le favorite, anche se l’Italia potrà dire la sua come sempre. Il tracciato rimarrà invariato per tutte le categorie, tranne che per la prova in linea uomini Elite. Le ragazze Under23 dovranno percorrere ...

Ciclismo - Europei 2019 : domani la prova in linea juniores maschile. L’Italia ci prova - Andrea Piccolo deve anticipare la volata : Dopo le prime due giornate dedicate alle cronometro, si inizia a pensare alle prove in linea per quanto riguarda gli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). domani nel pomeriggio sarà in programma la gara per gli juniores uomini: dieci giri da percorrere su un circuito prettamente pianeggiante che presenta solamente un tratto in pavé, non impossibile da superare. Difficile però, in una categoria come ...

Ciclismo femminile - Europei Juniores 2019 : Gasparrini la punta azzurra di una corsa aperta alle sorprese : Domani, 9 agosto, incomincerà il programma delle prove in linea con la corsa riservata a Juniores donne degli Europei 2019. Pronte le ragazze Under 18 a darsi battaglia sul medesimo circuito che poi vedrà protagonisti anche i professionisti. Non ci sono vere favorite alla vigilia perché ci sono tante, forse troppe, diverse variabili che potrebbero influenzare la corsa. Due di queste potrebbe anche essere il vento e la pioggia, pronte ad indurire ...

Ciclismo - Europei 2019 : le pagelle di oggi (8 agosto). Brillano Affini e Pirrone - delude Sobrero : Seconda giornata di gare ad Alkmaar (Olanda) per gli Europei 2019 di Ciclismo su strada. oggi si sono svolte le cronometro maschili e femminili delle categorie Under23 ed Elite, in cui l’Italia ha conquistato due medaglie di bronzo. Andiamo quindi a scoprire le pagelle degli azzurri impegnati oggi (giovedì 8 agosto). Edoardo Affini 9: una medaglia di bronzo che vale tantissimo, perché arriva subito nel primo anno da professionista e dà ...

Ciclismo - Europei 2019 – Remco Evenepoel : “Un successo dedicato a Lambrecht e a Loos” : Remco Evenepoel e ancora Remco Evenepoel. Parlare di sorpresa può apparire quasi monotono al cospetto del fuoriclasse belga che a 18 anni, dopo la conquista della Clasica di San Sebastian settimana scorsa, fa proprio il titolo continentale nella prova contro il tempo agli Europei 2019 ad Alkmaar (Olanda). Il corridore della Deceuninck Quick-Step ha posto un altro mattoncino per una carriera che si preannuncia folgorante. Sconfitti ...

VIDEO Remco Evenepoel - Europei Ciclismo 2019 : il trionfo del fenomenale belga nella cronometro di Alkmaar. Affini 3° : Remco Evenepoel semplicemente devastante. L’enfant prodige del ciclismo mondiale vince ancora e conquista la cronometro degli Europei di Alkmaar 2019. Il fuoriclasse della Deceuninck – QuickStep non smette mai di stupire imponendosi in 24’55”, battendo il nostro Kasper Asgreen di 18″ e di 20″ il nostro Edoardo Affini, per un podio fatto da tanti corridori estremamente giovani. Sesto Filippo Ganna, un po’ al di sotto ...

Europei Ciclismo 2019 – Evenepoel è medaglia d’oro nella crono élite - luccica il bronzo di Edoardo Affini : Il corridore belga si impone nella crono maschile élite, precedendo il danese Asgreen e l’italiano Edoardo Affini. Solo sesto Filippo Ganna Quarta medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di Ciclismo, in corso di svolgimento ad Alkmaar. Edoardo Affini conquista il bronzo nella prova a cronometro élite, chiudendo terzo alle spalle di Remco Evenepoel e di Kasper Asgreen. L’italiano beffa per pochi centesimi lo svizzero ...

Ciclismo - Europei 2019 : Remco Evenepoel è un vero cannibale! Cronometro dominata. Fantastico bronzo per Edoardo Affini : Ormai diventa quasi difficile stupirsi, anche se ogni impresa è sempre più clamorosa. Dopo aver trionfato in maniera eccezionale alla Clasica di San Sebastian settimana scorsa, Remco Evenepoel iscrive il suo nome anche nell’albo d’oro degli Europei di Ciclismo: dopo aver dominato a livello giovanile, il belga, appena 18enne, timbra il cartellino anche tra i grandi imponendosi ad Alkmaar nella Cronometro al maschile. Prova davvero ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia quarta con un oro e tre bronzi : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Europei Ciclismo 2019 – Doppietta danese nella crono U23 - decimo posto per l’azzurro Antonio Puppio : Price-Pejtersen e Berg regalano una splendida Doppietta alla Danimarca nella crono U23 agli Europei di Alkmaar, decimo posto invece per Puppio Dominio della Danimarca nella cronometro U23 agli Europei di Ciclismo di Alkmaar, medaglia d’oro per Johan Price-Pejtersen che firma lo strepitoso crono di 25′ 53″. Alle sue spalle si piazza il connazionale Mikkel Bjerg, che completa così il trionfo danese con il tempo di 26′ ...

Ciclismo - Europei 2019 : cronometro Under23 - doppietta Danimarca. Oro a Johan Price Pejtersen - lontani gli italiani : Dominio danese nella cronometro Under23 degli Europei di Ciclismo. Johan Price Pejtersen ha conquistato la medaglia d’oro con una prova di altissimo livello. Alle sue spalle il compagno di squadra Mikkel Bjerg. A chiudere il podio lo svizzero Stefan Bissegger. Male gli italiani con Antonio Puppio che ha chiuso la sua prova in decima posizione. Ancora peggio ha fatto probabilmente l’azzurro più atteso, Matteo Sobrero, che ha ottenuto ...

