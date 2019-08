Ciclismo | Europei 2019 | Letizia Paternoster CAMPIONESSA D’EUROPA! Volata magistrale

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda con 2 ori : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : juniores femminile. Gara ad eliminazione - doppietta olandese : vince Ilse Pluimers. Italiane lontane : Gara ricca di colpi di scena quella delle juniores agli Europei di Ciclismo con tantissime cadute: una vera e propria corsa ad eliminazione. Alla fine l’ha spuntata l’olandese Ilse Pluimers, brava ad attaccare al momento giusto. Nel gruppetto arrivato alla sue spalle, ha avuto la meglio in volata la compagna di squadra Van Rooijen. A chiudere il podio la francese Kristina Nenadovic. Brutta giornata per le Italiane, tagliate fuori ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : gara in linea femminile U23. Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo a caccia della medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prova in linea U23 femminile – Il medagliere degli Europei 2019 – La medaglia di bronzo di Elena Pirrone nella cronometro U23 – La descrizione dettagliata del percorso Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile categoria U23 degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, secondo appuntamento della terza giornata della rassegna ...

Europei Ciclismo 2019 – Ilse Pluimers vince la prova in linea femminile Juniores - decima Sofa Collinelli : Doppietta olandese ad Alkmaar con la Pluimers che taglia il traguardo davanti alla connazionale Van Rooijen, decima invece Sofia Collinelli Niente medaglia per l’Italia nella prima prova in linea degli Europei di Alkmaar, nella categoria Juniores femminile si impone Ilse Pluimers che si laurea così campionessa continentale. L’olandese sfrutta l’attendismo del gruppo e si lancia in solitaria negli ultimi dieci chilometri, ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili e grande selezione. Ultimi due giri al cardiopalma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Passaggio al traguardo, mancano 2 giri alla fine. 10.08 Ennesimo allungo di una francese ma Sofia Collinelli e tutta la selezione olandese fanno buona guardia. 10.06 Fase di studio fra le atlete di testa, fra poco si entra nel pavé e in quella sede qualcuna ci proverà sicuramente. 10.05 In vista di domenica quando correranno i professionisti bisognerà fare particolare attenzione ai ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - l’Italia si affida a Gasparrini per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.51 Saranno 99 le atlete al via pronte a giocarsi il titolo continentale. 08.49 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per assistere alla affascinante corsa che metterà in palio il titolo tra le giovani ragazze Under 18. 08.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea juniores femminile degli Europei 2019. Il programma di gare (9 agosto) – La presentazione della ...

Europei Ciclismo 2019 – Il programma di venerdì 9 agosto - cominciano le prove in linea : Scattano oggi le prove in linea agli Europei di Ciclismo di Alkmaar, si comincia in mattinata con la categoria Juniores femminile per proseguire con U23 femminile e Juniores maschile Giornata molto importante agli Europei di Ciclismo in corso di svolgimento ad Alkmaar, cominciano oggi le prove in linea e l’Italia si presenta ai nastri di partenza da favorita in tutte e tre le competizioni in programma. Si comincia alle ore 9 con la ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (9 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA IN LINEA JUNIORES FEMMINILE DEGLI Europei 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 09.00) oggi (9 agosto) iniziano le prove in linea agli Europei 2019 di Ciclismo su strada. In programma prima le due gare femminili, Juniores e a seguire Under23, a chiudere il programma sarà la sfida tra i ciclisti della categoria juniores maschili. L’Italia arriva ai nastri di partenza come una delle squadre più forti, ...

Ciclismo - Europei 2019 donne Under23 : l’Italia punta su Elisa Balsamo - Letizia Paternoster ed Elena Pirrone. Olanda squadra da battere : Domani (9 Agosto) prenderanno il via le prove in linea degli Europei di Ciclismo 2019, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Per quanto concerne la categoria donne Under23 la partenza è fissata alle ore 12. Le padrone di casa sono le favorite, anche se l’Italia potrà dire la sua come sempre. Il tracciato rimarrà invariato per tutte le categorie, tranne che per la prova in linea uomini Elite. Le ragazze Under23 dovranno percorrere ...

Ciclismo - Europei 2019 : domani la prova in linea juniores maschile. L’Italia ci prova - Andrea Piccolo deve anticipare la volata : Dopo le prime due giornate dedicate alle cronometro, si inizia a pensare alle prove in linea per quanto riguarda gli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). domani nel pomeriggio sarà in programma la gara per gli juniores uomini: dieci giri da percorrere su un circuito prettamente pianeggiante che presenta solamente un tratto in pavé, non impossibile da superare. Difficile però, in una categoria come ...

Ciclismo femminile - Europei Juniores 2019 : Gasparrini la punta azzurra di una corsa aperta alle sorprese : Domani, 9 agosto, incomincerà il programma delle prove in linea con la corsa riservata a Juniores donne degli Europei 2019. Pronte le ragazze Under 18 a darsi battaglia sul medesimo circuito che poi vedrà protagonisti anche i professionisti. Non ci sono vere favorite alla vigilia perché ci sono tante, forse troppe, diverse variabili che potrebbero influenzare la corsa. Due di queste potrebbe anche essere il vento e la pioggia, pronte ad indurire ...