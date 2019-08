Chieti | 15enne muore sul campo di calcetto mentre era in vacanza | ipotesi malformazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Si è accasciato instava giocando acon gli amici, poi, trasportato di corsa al pronto soccorso, è morto, forse a causa di unaalla coronaria, difficile da evidenziare con esami di tipo strumentale. È quanto successo ieri a un ragazzo di 15 anni di Milano, Lorenzo Verna,era ina Francavilla al Mare, in provincia di. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane è caduto a terra all’improvviso. Laè stata individuata durante il riscontro diagnostico effettuato oggi al policlinico abruzzese dal dottore Pietro Falco, responsabile della Medicina Legale dell’Asl Lanciano-Vasto-, ma bisognerà comunque attendere l’esito degli esami istologici per stabilire se la causa della morte può essere attribuita al difetto coronarico. Inutili le operazioni di soccorso effettuate prima da un medico che era in ...

