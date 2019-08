CHICAGO MED 3 Anticipazioni 16 e 9 agosto 2019 | un incendio sospetto

CHICAGO MED 3 / Anticipazioni 9 agosto 2019 : dov'è il figlio di Natalie? : CHICAGO Med 3, Anticipazioni 9 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Sharon affronta il Consiglio per le sue azioni; il figlio di Natalie è scomparso.

CHICAGO MED 3 - gli episodi in onda venerdì 9 agosto su Italia 1 : Chicago Med 3, anticipazioni episodi 16, 17 e 18 in onda venerdì 9 agosto su Italia 1. Continua l’appuntamento con la terza stagione inedita in chiaro di Chicago Med, che si avvicina verso la fine.. L’appuntamento è per stasera, venerdì 9 agosto, su Italia 1, alle 21:20 circa con tre nuovi episodi. Il sedicesimo, diciasettesimo e diciottessimo della terza stagione. Ecco le trame degli episodi in onda venerdì 9 agosto: episodio ...

CHICAGO MED 3/ Anticipazioni 2 agosto 2019 : ospedale chiuso! Che fine ha fatto.... : Chicago Med 3, Anticipazioni 2 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Maggie rischia il posto a causa di azioni avventate; Choi valuta un trasferimento.

CHICAGO MED 3 quinta puntata : trama episodi 2 agosto 2019 : Chicago MED 3 quinta puntata. Torna in chiaro su Italia 1 venerdì 2 agosto 2019 la terza stagione del medical drama. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 3X14 La migliore strategia. Ava e Connor hanno in cura due pazienti gravemente cardiopatici, che necessitano di un trapianto. Una lista determina la sequenza degli interventi, ma i due medici cercano di avere la meglio ...

CHICAGO MED 3 - gli episodi in onda venerdì 2 agosto su Italia 1 : Chicago Med 3, anticipazioni episodi 13, 14 e 15 in onda venerdì 2 agosto su Italia 1. L’appuntamento con la terza stagione inedita in chiaro di Chicago Med continua. L’appuntamento è per stasera, venerdì 2 agosto, su Italia 1, alle 21:20 circa con tre nuovi episodi. Il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo. Ecco le trame degli episodi in onda venerdì 2 agosto: episodio 3×13: “La migliore strategia” Ava e ...

CHICAGO MED 3 torna su Italia1 tra errori di valutazione e diagnosi : anticipazioni 26 luglio e 2 agosto : Dalla prossima settimana Chicago Med 3 è ufficialmente entrato nella seconda parte di stagione, almeno per quel che riguarda la messa in onda su Italia1. La serie di Dick Wolf continuerà ad andare avanti con un triplo episodio a settimana e lo stesso farà questa sera e venerdì prossimo quando il pubblico sarà alle prese con gli episodi 13, 14 e 15 in cui tra malati cardiopatici e la scomparsa di un neonato, i nostri dottori avranno il loro bel ...

CHICAGO MED 3 quarta puntata : trama episodi 26 luglio 2019 : Chicago MED 3 quarta puntata. Torna in chiaro su Italia 1 venerdì 26 luglio 2019 la terza stagione del medical drama. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 3 quarta puntata: trama episodi 26 luglio 2019 Chicago Med 3X11 La legge è legge. Barry interviene in una sparatoria rispondendo al fuoco e colpendo un uomo che quindi dovrà essere sottoposto a una delicata operazione. La ...

CHICAGO MED 3 - gli episodi in onda venerdì 26 luglio su Italia 1 : Chicago Med 3, anticipazioni episodi 10, 11 e 12 in onda venerdì 12 luglio su Italia 1.Siamo già a metà stagione, stasera su Italia 1 prosegue l’appuntamento con la terza stagione di Chicago Med. Per essere precisi l’appuntamento è per stasera, venerdì 26 luglio, alle 21:20 circa con tre nuovi episodi.Ecco le trame degli episodi in onda venerdì 26 luglio:episodio 3×10: “La legge è legge”Manning e Barry assisteranno a ...