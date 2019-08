Che vuol dire “popolo”? Ricordare la lezione democratica di Maritain

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nei giorni in cui la crisi politica in Italia precipita, tra grida, strepiti, accuse feroci tra ex alleati di governo e spreco di demagogie e volgarità con ossessivi richiami alla volontà del “popolo”, vale la pena riprendere in mano libri densi di valore e sfogliarne le pagine.Ragionare, per esempio, su questo pensiero di Jacques, uno dei maggiori filosofi del Novecento, cattolico e liberale:“Esistere con il popolo è una categoria etica. Non significa che voglia vivere fisicamente con un essere e allo stesso suo modo, e nemmeno che ami un essere nel senso di volergli bene. Significa invece che lo amo nel senso di fare unità con lui, di portare il suo peso, di vivere in convivenza morale con lui, di sentire con lui e di soffrire con lui”.E’ il 1937, quandoscrive un articolo essenziale, “Esistere con il ...

ivanscalfarotto : Il governo è un organo collegiale. Per questo o ha una volontà sola oppure vuol dire che si è dissolto, che non esiste più. - matteorenzi : Chi tutti i giorni soffre per l’#Alzheimer di un caro sa che qs notizia vuol dire tanto. Il futuro non è il luogo b… - NicolaPorro : In occasione del centenario della nascita di #PrimoLevi, tutti i benpensanti hanno fatto a gara nel ricordare gli e… -