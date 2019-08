CdS – Lozano-Napoli | siamo ai dettagli

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 9 agosto 2019) L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che trae ilmanca solo qualcheo. In pratica, mancherebbero solo la firma del calciatore e l’annuncio di quello che sarà il quarto acquisto della società partenopea. “Conosciamo bene il valore di” sono state le parole pronunciate ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis che fanno ben sperare sulla conclusione della trattativa. Come se non bastasse, sempre ieri, lo stesso calciatore ha messo un “like” sotto la foto della propria statuina in maglia azzurra realizzata a San Gregorio Armeno. Ilpagherà il calciatore messicano del PSV ben 42 milioni di euro, ovvero il costo dell’intera clausola. POTREBBE INTERESSARTI: Ounas sempre più lontano da: un club italiano sulle sue tracce Ultim’ora,sempre più vicino al, escluso dall’Europa ...

