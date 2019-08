Caso Neymar | la Procura di San Paolo chiede l’archiviazione | sospiro di sollievo per il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) I magistrati incaricati delhanno rivelato come non esistano indizi che permettano di stabile l’eventuale violenza perpetrata danei confronti di Najila TrindadediperJr, il calciatore brasiliano infatti può definitivamente mettersi alle spalle le accuse di stupro presentate nei suoi confronti da Najila Trindade. Ladi Sanha infatti chiesto l’archiviazione della denuncia, sottolineando come non esistano prove che certifichino l’eventuale violenza. Estefania Paulin e Flavia Merlini, i due pubblici ministeri incaricati di seguire il, hanno rivelato ai media come “siano state trovate ferite solo su un dito della modella 26enne e riscontrate solo lesioni corporali dovute ai colpi sulle natiche, con evidente arrossamento, ma questo è avvenuto con il consenso delle due parti. Abbiamo chiesto alla vittima ...

germanocassese : RT @germanocassese: Leonardo adora i brasiliani,ovvio,il Psg nel recente passato ha valutato diverse cessioni di TRQ,entrambi tuttavia fati… - enzodan5 : @genny2506 @1926_cri @SpudFNVPN se non lo chiede psg...nel caso venda neymar. Altrimenti resta solo lo scambio icardi dybala - verbo_il : @DanBeraudo o, ad onor di cronaca, #Psg se #Neymar va via ?? (anche se non vedo perchè non dovrebbero prendere #Coutinho nel caso) #Dybala -