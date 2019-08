Caso Neymar | il brasiliano si lascia tutto alle spalle | “mi è crollato il mondo addosso

Caso Neymar - la Procura di San Paolo chiede l’archiviazione : sospiro di sollievo per il brasiliano : I magistrati incaricati del Caso hanno rivelato come non esistano indizi che permettano di stabile l’eventuale violenza perpetrata da Neymar nei confronti di Najila Trindade sospiro di sollievo per Neymar Jr, il calciatore brasiliano infatti può definitivamente mettersi alle spalle le accuse di stupro presentate nei suoi confronti da Najila Trindade. La Procura di San Paolo ha infatti chiesto l’archiviazione della denuncia, ...

Caso Neymar - decadute le accuse di stupro : la modella rischia una condanna per estorsione e calunnia : Neymar esce pulito dalla vicenda legata alle presunte accuse di stupro ai danni di una modella brasiliana: adesso è la donna a rischiare una condanna per estorsione e calunnia Neymar ne è uscito pulito, ma forse la stessa sorte non toccherà alla sua accusatrice. Il calciatore brasiliano, nelle scorse settimane, è stato accusato di strupro da una modella brasiliana. La vicenda si è conclusa con la polizia che ha constatato la totale assenza ...

Neymar - il Caso è chiuso : la decisione della polizia brasiliana sulle accuse di stupro : Neymar finalmente sorride: la polizia brasiliana chiude il caso di stupro del calciatore brasiliano Sembra finalmente che Neymar inizi a vedere la luce fuori dal tunnel: dopo un periodo nero, sembra che il calciatore brasiliano possa finalmente tirare un sospiro di sollievo e mostrare un sorriso felice sul volto. In attesa che venga ancora definito il suo futuro calcistico, nella speranza che il PSG rispetti le sue volontà di voler ...

Stupro Neymar - la polizia ha chiuso il Caso : mancanza di prove : Stupro Neymar, potrebbe essere arrivata alla conclusione la vicenda che vede ormai coinvolto da qualche mese l’asso del PSG. La polizia brasiliana ha infatti chiuso il caso per mancanza di prove, a renderlo noto è il procuratore generale di San Paolo. La decisione sarà inoltrata ai magistrati che avranno 15 giorni di tempo per valutarla e poi l’ultima parola spetterà ai giudici. L’ex attaccante del Barcellona era stato ...

Neymar Juventus : quote crollate - le similitudini col Caso Guardiola : Neymar Juventus: quote crollate, le similitudini col caso Guardiola Neymar alla Juventus: uno spiraglio di calciomercato, forse una fantasia, certamente un’indiscrezione che fa rumore. Dai media spagnoli la notizia è rimbalzata ovviamente fino al nostro Paese, la sua eco è risuonata forte e perfino le quote dei bookmakers sono crollate. Segno che la trattativa possa andare a buon termine? Lo scorso anno la Juventus decise di ingaggiare ...

PSG – Scoppia il Caso Neymar - il brasiliano non si presenta al raduno : comunicato durissimo del club : Il brasiliano non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, scatenando la dura reazione del club parigino Scoppia il caso Neymar Jr in casa Paris Saint-Germain, il giocatore brasiliano non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, senza che il club parigino gli avesse rilasciato un permesso apposito. AFP/LaPresse Una presa di posizione sorprendente da parte dell’ex Barcellona, che ha scatenato la reazione stizzita della ...

Caso Neymar – Tablet misteriosamente scomparso? La modella brasiliana schiva le domande : Caso Neymar: continuano i misteri, l’accusatrice evita le domande sul Tablet che conterrebbe il video completo della camera d’albergo Sembra non terminare più il Caso che vede coinvolto Neymar, accusato da una modella brasiliana di stupro. Najla Trindade continua a ‘nascondere’ dei dettagli fondamentali per le indagini: dopo il cellulare, misteriosamente scomparso, adesso la modella evita di parlare del Tablet ...