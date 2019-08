Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Salvini stando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’associazione Rousseau, Davide, commentando l’apertura della da parte del Carroccio.“Le ultime elezioni fatte in autunno – continua – sono quelle nel 1919, cento anni fa, proprio perché non avere un governo mentre si fa la legge di bilancio espone al rischio concreto di far scattare tutte le clausole automatiche come gli aumenti iva. Se dobbiamo andare a elezioni andiamo il prima possibile. Prima si faccia il taglio dei parlamentari, anche ad agosto, servono due ore”, conclude.L'articolo: “Salvinid’azzardo” ...

Le_Valentinois7 : New post: 'Casaleggio attacca: 'Salvini gioca d'azzardo' ' -