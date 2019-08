Carmen Di Pietro | Matteo Alessandroni teme di essere scartato da Uomini e Donne

Carmen Di Pietro accusa il fidanzato : “Teme di essere scartato da Uomini e Donne” : Carmen Di Pietro spiega cosa è successo con il personal trainer Matteo Alessandroni Carmen Di Pietro ha finalmente rotto il silenzio sulla bufera mediatica che l’ha travolta in questi giorni. La soubrette è finita al centro delle polemiche dopo aver posato per il settimanale Grand Hotel con il personal trainer e modello Matteo Alessandroni. Carmen, […] L'articolo Carmen Di Pietro accusa il fidanzato: “Teme di essere scartato da ...

Matteo Alessandroni è tutto falso non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro : Il presunto fidanzato della showgirl Carmen Di Piertro,Matteo Alessandroni su “Instagram Stories”, dal suo proprio account ufficiale smentisce categoricamente di essere il nuovo baby fidanzato di Carmen Di Pietro, con poche parole, ha voluto prendere le distanze da un gossip che nulla ha a che fare con la sua professione e/o la vita sentimentale. Ecco, cosa si legge nel post che mette definitivamente la parola fine ad ogni pettegolezzo: Ci ...

Carmen Di Pietro innamorata : «Il mio fidanzato si chiama Matteo - è più giovane di 29 anni» : “Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata”, Carmen Di Pietro ha ritrovato l’amore. La showgirl infatti si è innamorata e fidanzata con un giovane personal trainer, di 29 primavere più giovane (54 anni lei, 25 lui). L’età per Carmen non conta: “Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25 – ha fatto sapere in un’intervista a “Grand ...

Carmen Di Pietro e il nuovo giovane fidanzato Matteo. Lui smentisce : “Gossip totalmente falso” : Carmen Di Pietro presenta il nuovo baby fidanzato sulle pagine del settimanale Grand Hotel. Si tratta di Matteo, personal trainer più giovane di 29 anni. In virtù di una circostanza singolare, lo scorso anno, sempre in estate e attraverso la stessa rivista, aveva presentato un altro giovane compagno, tale Antonio Rivano. Il ciclo si ripete.Continua a leggere

Carmen Di Pietro presenta un toyboy all’anno - sempre in estate : tocca a Matteo che ha 25 anni : Carmen Di Pietro presenta il nuovo baby fidanzato sulle pagine del settimanale Grand Hotel. Si tratta di Matteo, personal trainer più giovane di 29 anni. In virtù di una circostanza singolare, lo scorso anno, sempre in estate e attraverso la stessa rivista, aveva presentato un altro giovane compagno, tale Antonio Rivano. Il ciclo si ripete.Continua a leggere