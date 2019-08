Capriccioli | vergogna schiavitù spezzata da legge caporalato

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – “Mentre il Parlamento, con il decreto Sicurezza bis, fa un altro passo indietro sui fronte dei diritti, il Consiglio regionale del Lazio approva unaa prima firma delle consigliera Marta Bonafoni e mia che mette in campo strumenti concreti per spezzare ladella schiavitu’, alla quale nella nostra regione sono soggetti moltissimi braccianti agricoli”. Cosi’ in una nota Alessandro, capogruppo di +Europa Radicali al Consiglio regionale del Lazio. “Una schiavitu’ reale e impiegata su larga scala, che costringe migliaia di lavoratori dell’agricoltura a turni massacranti e a condizioni di vita disumane, per salari da fame e senza alcun diritto. Da oggi la Regione Lazio si dota di uno strumento legislativo che combatte la piaga delpuntando all’emersione del lavoro irregolare, prevedendo ...