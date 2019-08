Cancro al seno | rivoluzionario test del sangue prevede il rischio di recidiva | come

Bufala e truffa dei reggiseni Adriana Ferrutti che non provocano il Cancro al seno : tutti i chiarimenti : A più di qualche donna il marchio di reggiseni Adriana Ferrutti non risulterà nuovo: magari proprio in questi giorni (come accaduto anche a chi scrive) sarà capitato di ritrovarsi in bacheca Facebook un video promozionale relativo al prodotto. Un filmato che, almeno all'inizio sembra un reportage sulla pericolosità dei comuni reggiseni con ferretto che provocano il cancro sul seno e su una specifica ricerca scientifica condotta sulla ...

Cancro al seno - risultati incoraggianti da un test del sangue per scovare le recidive : Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nella lotta al Cancro al seno arrivando anche ad una riduzione dei nuovi casi e a limitare il numero dei decessi. Attualmente però non esiste un modo affidabile per dire quali tumori sono in via di remissione e quali no. Speranze arrivano da una ricerca, pubblicata su ‘Science Translational Medicine‘, su un test del sangue (o biopsia liquida). Il lavoro dei ricercatori del ...

Olivia Newton-John sta morendo?/ Cancro al seno : 'Non so quanto mi resta ancora...' : Olivia Newton-John sta morendo? L'attrice australiana combatte per la terza volta il Cancro al seno. 'Non so quanto mi resta ancora da vivere'

Al San Camillo di Roma primo trapianto di fegato dopo metastasi da Cancro al seno : ″È stato effettuato per la prima volta in Italia, all’ospedale San Camillo di Roma, un intervento di trapianto di fegato su paziente con metastasi epatiche derivate da carcinoma mammario. Per noi questo ha una forte valenza simbolica, perché il caso della signora potrebbe aprire la strada ad interventi su altri casi simili”. A darne l’annuncio è stato oggi in conferenza stampa Fabrizio d’Alba, ...

Trapianto di fegato dopo le metastasi da Cancro al seno : primo intervento in Italia : “E’ stato effettuato per la prima volta in Italia, all’ospedale San Camillo di Roma, un intervento di Trapianto di fegato su paziente con metastasi epatiche derivate da carcinoma mammario. Per noi questo ha una forte valenza simbolica, perché il caso della signora potrebbe aprire la strada ad interventi su altri casi simili”. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa Fabrizio d’Alba, direttore generale ...

Reggiseno provoca Cancro? Una bufala : Il Reggiseno (anche quello con il ferretto) non provoca il cancro. A chiarire definitivamente le cose e a smontare una bufala tra le più celebri ci ha pensato la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Sul portale dottoremaeveroche.it, sito anti fake-news della Fnomceo, si ricorda che la bufala del Reggiseno con il ferretto che provoca il cancro ha cominciato a circolare a metà degli anni ’90, a seguito ...

Carolyn Smith e la chemio : “Dolore per il caldo e la trombosi - ma il seno destro è senza Cancro” : La giudice di Ballando con le stelle si sta sottoponendo a un nuovo ciclo di chemioterapia e ammette la stanchezza: il caldo aumenta i dolori e lei si dice stufa delle cure. Al contempo, non si perde d'animo, continua la sua vita e spiega che il tumore è stabile: "Il seno destro non è stato contaminato, è cancer free".

Clamoroso errore : chemio e doppia mastectomia per un Cancro al seno - ma non era malata : Il caso di una mamma di due bambini, vittima di un errore in ospedale. "Sentirmi dire che tutto questo non era necessario è...

Dispositivo sperimentale uccide il Cancro al seno congelandolo con l’anidride carbonica : Un team di ricerca americano dell'Università Johns Hopkins di Baltimora ha messo a punto rivoluzionario Dispositivo sperimentale - chiamato Kubanda - in grado di congelare e uccidere il cancro al seno con l'anidride carbonica. È basato su un Dispositivo preesistente che utilizzava il gas argon, molto più costoso della CO2 e non facilmente reperibile nei Paesi in via di sviluppo. Potrebbe salvare la vita a migliaia di donne che non hanno accesso ...

Da ricercatori italiani un nuovo farmaco contro il Cancro al seno - evita le asportazioni chirurgiche : Il carcinoma mammario Triplo Negativo “Tn” colpisce il seno, e deve il suo nome (“Tn”, triplo negativo) al fatto che queste cellule tumorali non hanno sulla loro superficie bersagli contro cui si può agire con le terapie farmacologiche classiche: i comuni chemioterapici non funzionano, e non si non dispone ancora di farmaci selettivi ed efficaci per combatterlo. Le terapie farmacologiche e le radioterapie sono poco ...

Il deodorante fa davvero venire il Cancro al seno? Colpa dell’alluminio o dei parabeni? : Usare il deodorante può aumentare la probabilità di sviluppare un cancro al seno? In rete la questione è onnipresente, tra alti e bassi: di volta in volta, la Colpa viene data all’alluminio, ai parabeni, al fatto che bloccando la traspirazione impedirebbero di eliminare le tossine attraverso il sudore, innescando così lo sviluppo del tumore. Quanta verità c’è dietro queste ipotesi? Le cose “non stanno proprio così: in realtà ...

Cancro al seno - prima immunoterapia contro forme più ‘aggressive’ verso l’approvazione in Europa : In Europa si avvicina l'approvazione dell'immunoterapia atezolizumab che, in associazione con il chemioterapico nab-paclitaxel, aiuta a contrastare il carcinoma della mammella triplo negativo metastatico, una forma particolarmente aggressiva di tumore al seno. Vediamo insieme come funziona questa terapia.Continua a leggere