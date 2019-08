Caldo record | allerta per il weekend africano | l’elenco delle città da bollino rosso

Caldo record : in Giappone morte 39 persone a causa delle temperature roventi : Ondata di Caldo record in Giappone, dove nella prima settimana di agosto 39 persone sono morte nella sola città di Tokyo per le temperature roventi che si stanno registrando dopo la fine della stagione delle piogge. La colonnina di mercurio ha sfiorato i 37 gradi centigradi. La maggior parte delle vittime aveva tra i 40 e i 90 d'età e viveva in case prive di climatizzatore. Altre 5mila persone sono state ricoverate.Continua a leggere

Luglio record - è stato il più Caldo mai registrato nella storia : Il record di Luglio: il mese più caldo mai registrato nel mondo. Anche se si era già intuito, ben prima che arrivassero i dati, in Italia, Francia, Germania e nel resto d’Europa e del mondo, adesso è ufficiale: quallondib Luglio 2019 è da considerare il mese più caldo mai registrato nel pianeta. A registrare l’allarme è stata la Copernicus climate change service, l’Agenzia per il cambiamento climatico del programma europeo. ...

Caldo record scioglie i ghiacciai in Svizzera : persi 800 milioni di tonnellate d’acqua in 14 giorni : I ghiacciai della Svizzera si stanno pericolosamente sciogliendo: hanno perso 800 milioni di tonnellate di acqua in soli 14 giorni, cioè in seguito alle ultime due ondate di calore di giugno e luglio 2019. Vediamo insieme cosa sta succedendo e perché questo evento sia associabile agli incendi in Siberia e allo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia: è colpa del riscaldamento globale.Continua a leggere

Luglio 2019 da record : è stato il mese più Caldo mai registrato al mondo : Ha battuto le temperature da record del Luglio 2016. Ma per gli esperti, le temperature sono destinate ad aumentare. Un Luglio così torrido non si era mai visto prima. Il mese appena passato è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Secondo Copernicus, l'agenzia europea sul cambiamento climatico, il mese di Luglio "è stato il più caldo mai registrato".\\ In generale, Luglio risulta essere il mese più caldo dell'anno, ma ...

Clima - l’uomo responsabile delle ondate di Caldo record in Europa : Le ondate di calore che hanno colpito l'Europa occidentale nei mesi di giugno e luglio sono state significativamente rese più intense dal cambiamento Climatico indotto dall'azione dell'uomo. E' questa la principale conclusione cui è giunto uno studio della World Weather Attribution - una iniziativa internazionale dedicata allo studio del Clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, così come la Società Reale di ...

Meteo - Italia divisa in due : temporali a Nord e Caldo record a Sud : Al settentrione primo peggioramento da domani, con fenomeni più intensi a metà settimana. Nel Meridione continua l'ondata di afa africana

Caldo eccezionale nell'Artico : Summit in Groenlandia vola a +4.7°C - e' record! : Proprio ieri vi parlavamo della disastrosa situazione in cui versa la Groenlandia, tra le aree artiche maggiormente colpite dal Caldo in questa anomala estate. La continua presenza di anticicloni e...

Caldo record in Groenlandia : si fondono 12 miliardi di tonnellate di ghiaccio in poche ore : Si tratta senza dubbio di una delle estati più caldi di sempre per la Groenlandia così come per altre aree sub-polari come Alaska, Canada e Siberia orientale. La continua permanenza delle alte...

Groenlandia - ghiacciai neri attraversati da fiumi : le immagini impressionanti dopo il Caldo record : Dodici miliardi di tonnellate d’acqua riversate in mare in un solo giorno. Il report delle autorità danesi è impietoso e si riferisce alle conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia. Nelle immagini aeree, le condizioni dell’area intorno al paese di Kangerlussuaq. “Abbiamo raggiunto i 22 gradi” ha scritto la giornalista Laurie Garrett, “si tratta di una temperatura record”. Nel mese di luglio ...

Caldo record in Groenlandia : lo scioglimento dei ghiacci innalza il livello del mare : “Questo è l’anno in cui la Groenlandia influisce maggiormente all’innalzamento dell’Oceano“: sono le parole di Marco Tedesco, ricercatore alla Columbia University, riferite allo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, che si sta verificando a ritmi simili a quelli del 2012. Il 60% dello strato di superficie che, solitamente, copre l’area, si è sciolto a causa delle alte temperature (nell’ultima ...

Meteo Bolzano - a luglio Caldo sopra la media - violenti temporali e record di fulmini con 35mila scariche : Temperature di un grado sopra la media, record di fulmini ma precipitazioni sotto i livelli normali: è il bilancio in provincia di Bolzano del servizio Meteo per il mese di luglio 2019. Come si spiega in una nota, il mese di luglio 2019 va in archivio con temperature di circa un grado al di sopra della media di lungo periodo. A causa dei numerosi e violenti temporali degli ultimi giorni, inoltre, è stato stabilito il record di 35.000 fulmini in ...

Caldo record in Regno Unito : morti migliaia di polli in una nota fattoria inglese : La scorsa settimana il Regno Unito è stato colpito da una eccezionale ondata di Caldo che ha fatto registrare temperature record e non sono mancate purtroppo gravi conseguenze. Una è quella...

Caldo senza precedenti nel Regno Unito - il Met Office rivede i dati : record assoluto con i +38 - 7°C di Cambridge del 25 luglio : record storico di Caldo estivo battuto anche nel Regno Unito, nella giornata europea di giovedì 25 luglio caratterizzata da Caldo estremo, che ha prodotto primati anche in Paesi come Olanda e Germania e in città come Parigi. Lo certifica oggi il Met Office britannico, rivedendo i dati inizialmente diffusi. Il picco assoluto è stato raggiunto a Cambridge con +38,7°C, ossia la massima più elevata mai registrata sull’isola da quando esistono ...

Dal Caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...