CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS Lozano vicino | pazza idea Milinkovic | ultime notizie

CALCIOMERCATO NAPOLI : Lozano sarebbe quasi degli azzurri per 42 milioni di euro : Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto. L'esterno ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per Lozano pronti 42 milioni - poi James! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: per Lozano Giuntoli ha offerto 42 milioni, De Laurentiis non molla James Rodriguez

CALCIOMERCATO - le notizie del giorno : Nandez è arrivato in Italia - colpo per il Napoli - le altre trattative : Nandez IN Italia – Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare (I DETTAGLI) colpo PER IL Napoli – colpo del Napoli, ...

CALCIOMERCATO - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

CALCIOMERCATO - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

CALCIOMERCATO 7 agosto mercoledì : Juve-Tottenham - accordo per Dybala. Inter - addio a Perisic. Napoli - spunta Dzeko : Calciomercato 7 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 7 agosto. JUVENTUS– Come evidenziato nel corso delle ultime ore, Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo totale per la cessione di Paulo Dybala agli Spurs. Affare da circa 70 milioni di euro. Cessione pronta a concretizzarsi nel giro delle prossime ore, considerando la chiusura […] L'articolo Calciomercato 7 agosto mercoledì: Juve-Tottenham, accordo per ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Clamoroso inserimento per Dzeko? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, le ultime notizie sulle trattative azzurre: Clamoroso inserimento per Dzeko? De Laurentis non molla James

CALCIOMERCATO - le trattative del giorno – Lo United su Llorente - il Napoli ci prova per Everton Soares - bookie a sorpresa su Balotelli : Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese della ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ancelotti : 'Valutiamo tante situazioni' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti ha fatto il punto della situazione anche riguardo a Lozano ed James.

CALCIOMERCATO NAPOLI News/ De Laurentiis : 'Valutiamo anche altri' - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: il patron Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sky spiegando di seguire anche altri profili, ultime notizie,

CALCIOMERCATO NAPOLI - De Laurentiis : “troveremo altri Pépé - non possiamo competere con l’Arsenal” : “L’Arsenal fattura probabilmente cinque volte il Napoli e si sarà permesso di offrirgli qualcosina in più. Pazienza, troveremo degli altri Pepé”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta così ai microfoni di Sky Sport il mancato acquisto del calciatore ivoriano, i Gunners hanno piazzato il colpo per ben 80 milioni di euro. Il Napoli non si arrende e continua la caccia ad un attaccante ...

CALCIOMERCATO - le ultime : clamoroso inserimento del Napoli per Lukaku - scambio Cancelo-Danilo ed altri colpacci del Genoa : E’ giallo sul futuro dell’attaccante Lukaku. Nelle ultime ore l’Inter avrebbe alzato a 80 milioni di euro l’offerta per l’attaccante al Manchester United, c’è in ballo anche il possibile scambio con la Juventus con Dybala ma la Joya non si è ancora deciso al trasferimento, nella trattativa rientrerebbe anche Mandzukic. Ma l’ultima notizia è clamorosa, nelle trattative si sarebbe inserito anche il ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - il presidente dell’Atletico Cerezo : “James Rodriguez?…” : Calciomercato Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, l’altra squadra oltre ai partenopei interessata a James Rodriguez, in attesa che il Real si esponga pubblicamente sul futuro del colombiano. “Ci interessa James Rodriguez? La nostra rosa è chiusa. Siamo già forti e siamo pronti per affrontare le coppe europee, la Liga e le altre competizioni che ci attendono ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - Timo Werner possibile alternativa a Icardi : Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Mauro Icardi è ancora l'obiettivo principale da portare alle pendici del Vesuvio, ma ora il Napoli starebbe provando a portare a casa il bomber tedesco Timo Werner. Dunque potrebbe essere l'attaccante 23enne del Lipsia il mister X da 30 gol che Ancelotti vorrebbe nel suo team. Infatti il tedesco ha una media gol pazzesca: 50 gol in 93 presenze in tre anni, cioè più di mezzo gol per gara. Il ...