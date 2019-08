Calciomercato 9 agosto venerdì | Juve | scambio Dybala-Icardi | i nuovi dettagli Inter | è

Calciomercato 7 agosto mercoledì : Juve-Tottenham - accordo per Dybala. Inter - addio a Perisic. Napoli - spunta Dzeko : Calciomercato 7 agosto - Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 7 agosto . JUVENTUS– Come evidenziato nel corso delle ultime ore, Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo totale per la cessione di Paulo Dybala agli Spurs. Affare da circa 70 milioni di euro. Cessione pronta a concretizzarsi nel giro delle prossime ore, considerando la chiusura […] L'articolo Calciomercato 7 agosto mercoledì : Juve-Tottenham , accordo per ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto - Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto . Juve NTUS– Dopo il no secco al M anche ster United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì : Juve , Dybala al PSG! Roma , ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto - Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto . Juve NTUS– Dopo il no secco al M anche ster United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì : Juve , Dybala al PSG! Roma , ...

Calciomercato 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto - Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto . INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

Calciomercato Genoa – Scoppiettante sabato d’agosto - è fatta per gli arrivi di Schone e Saponara : Il club rossoblù piazza due acquisti top in questo primo sabato di agosto, chiudendo per Schone e Saponara Il Genoa batte due colpi in questo primo sabato d’agosto, regalando ad Andreazzoli giocatori di altissimo livello. Il primo è Lasse Schone, protagonista di quell’Ajax che nella scorsa stagione ha sfiorato la finale di Champions League. Andrea Bressanutti/LaPresse Contratto biennale per il centrocampista danese, con opzione ...