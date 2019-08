Bufala e truffa dei reggiseni Adriana Ferrutti che non provocano il cancro al seno | tutti

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) A più di qualche donna il marchio dinon risulterà nuovo: magari proprio in questi giorni (come accaduto anche a chi scrive) sarà capitato di ritrovarsi in bacheca Facebook un video promozionale relativo al prodotto. Un filmato che, almeno all'inizio sembra un reportage sulla pericolosità dei comunicon ferretto cheilsule su una specifica ricerca scientifica condotta sulla questione. Tutto vero? Certo che no e in questo caso ci tocca esaminare due aspetti della vicenda: quello diper le informazioni fornite e direlativa proprio alla vendita del marchio. Il sito internazionale Signal-Arnaques che sventa bufale, truffe e quant'altro di losco nella rete, ha una scheda dedicata proprio ai presunti rivoluzionari. Si parte con lo smascheramento dellarelativa proprio alla ...

