Bucchioni | ' Scambio Dybala-Icardi l' unica soluzione | oggi il 10 bianconero direbbe sì'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, match previsto per sabato 10 agosto alle ore 18:05. Sarà occasione per vedere il lavoro tattico ed atletico effettuato dal nuovo tecnico Maurizio Sarri in questo primo mese di preparazione estiva. I tifosi bianconeri si aspettano di vedere già un gioco definito, considerando che fra due settimane inizierà la Serie A. Restano però le difficoltà che ha dovuto affrontare la dirigenza bianconera sul mercato: come sottolinea il noto giornalista fiorentinoa ''tuttomercatoweb.com'', se da una parte il direttore sportivo Paratici in tema acquisti è stato esemplare (Ramsey, Rabiot, Buffon, Demiral, De Ligt e Danilo sono arrivati con una spesa complessiva di poco superiore ai 100 milioni di euro), dall'altra ha avuto però diversi problemi in tema partenze. Proprio con la chiusura ...

