BORSA ITALIANA OGGI Poste Italiane a -5 | 9% | spread a 234 punti base | 9 agosto 2019

(Di venerdì 9 agosto 2019)news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale bene Atlantia.in rialzo, giù i bancari

Dalla Rete Google News

Borsa Italiana

(Teleborsa) - Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.