Bitter Sweet anticipazioni | l' Aslan ritrova l' ex fidanzata Pelin al suo compleanno

Bitter Sweet Anticipazioni 9 agosto 2019 : Ferit in prigione! : Hakan mette della droga nei camion di Ferit e chiama la polizia. L'architetto viene arrestato ma per fortuna riesce a scagionarsi in fretta.

Bitter Sweet trame : l'Aslan apprende che la sua ex Pelin aspettava un figlio da lui : Un nuovo personaggio femminile dopo Demet, porterà scompiglio nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che in poco tempo ha conquistato il cuore dei fan italiani. Gli spoiler relativi alle trame del prossimo mese, svelano che l’arrivo di Pelin Turan, avrà delle conseguenze spiacevoli nel rapporto tra Ferit Aslan e Nazli Piran. L’architetto proprio quando sarà sul punto di dichiarare il suo amore alla ...

Bitter Sweet in pausa - Ferit e Nazli in vacanza : ecco quando riprende la soap : Programmazione Bitter Sweet: pausa per la soap opera nella settimana di Ferragosto La programmazione di Bitter Sweet ha subito un po’ di cambiamenti nell’ultima settimana e li subirà anche nella prossima, visto che ci sarà una pausa estiva dovuta molto probabilmente al fatto che nella settimana di Ferragosto le ferie porteranno via a Mediaset un […] L'articolo Bitter Sweet in pausa, Ferit e Nazli in vacanza: ecco quando ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 9 agosto : Alya di nuovo delusa da Deniz? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 9 agosto 2019: Ferit arrestato per spaccio di droga a causa del piano diabolico di Hakan, ma...

Bitter Sweet - la soap non sarà trasmessa dal 12 agosto per una settimana - tornerà il 19 : Nuovo cambio di programmazione in vista per tutti gli appassionati delle soap opera del pomeriggio di Canale 5. Dopo lo stop di Beautiful e Il Segreto, anche Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap rivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva, sarà sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per un'intera settimana. Una decisione che non renderà contentissimi i fan della serie, i quali dovranno attendere un po' di ...

Bitter Sweet anticipazioni : arriva PELIN - l’ex ragazza di FERIT : Un inaspettato nuovo ingresso darà una svolta alle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: quando la telenovela starà per volgere al termine, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con il volto di PELIN Turan, una ragazza che causerà diversi problemi a FERIT (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel). Tutto partirà nel momento in cui la nostra protagonista deciderà di organizzare una festa a sorpresa per il ...

Programmazione Bitter Sweet - Ingredienti d'amore : in pausa la settimana di Ferragosto : Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà nuove variazioni di palinsesto durante la settimana di Ferragosto. Oltre a Beautiful e Il Segreto, già in pausa estiva a partire dal 5 agosto, anche la soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore andrà in vacanza per qualche giorno, lasciando spazio ad un film. La sua interruzione, però, durerà meno rispetto alle altre due storiche serie televisive che torneranno ad occupare il loro tradizionale orario ...

Bitter Sweet anticipazioni : HAKAN ricatterà DEMET - ecco come farà : La perfidia di HAKAN Onder (Necip Memili) sarà quanto mai sotto i riflettori nelle prossime puntate italiane della telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: non appena DEMET (Alara Bozbey) scoprirà che è stato lui ad organizzare l’incidente automobilistico in cui sono morti il fratello Demir e la cognata Zeynep, l’uomo farà di tutto per evitare che la consorte lo denunci alla polizia e metterà in moto un diabolico ...

Bitter Sweet - anticipazioni agosto : Deniz è coinvolto in un grave incidente in moto : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continua ad appassionare sempre più telespettatori in maniera incessante. I due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Pinar, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Özge Gürel, vivono il loro tormentato rapporto d'amore ed odio ostacolato da Hakan e Demet, interessati solo al denaro e all'azienda del ricco e giovane protagonista, anche a costo di ottenere l'affidamento del suo nipotino Bulut, ...

Bitter Sweet - trame : Demet sul punto di dire a Ferit che l'Onder ha ucciso Demir e Zeynep : Emozioni e colpi di scena saranno protagonisti delle nuove puntate di Bitter Sweet trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della serie tv svelano che Demet Kaya avrà intenzione di tradire il segreto di Hakan Onder. La donna, infatti, vorrà raccontare a Ferit Aslan che suo marito è il responsabile della morte di Demir e Zeynep, i genitori di Bulut morti durante un tragico incidente automobilistico. Bitter Sweet: Hakan ha ...

Bitter Sweet - anticipazioni settembre : Nazli rifiuta la vera proposta di nozze di Ferit : Nuovo spazio dedicato all’appassionante serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che si fermerà per tutta la settimana di ferragosto. Dopo la breve pausa, le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan torneranno a far emozionare il pubblico. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 a settembre, purtroppo, dicono che la cuoca e l’architetto saranno costretti ad affrontare nuovi imprevisti. Ad ostacolare ancora una volta ...

Bitter Sweet - spoiler : la sorella di Nazli si trasferisce a casa di Deniz : Tutti coloro che si sono affezionati alla nuova soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore purtroppo il prossimo mese ne sentiranno sicuramente la mancanza, dato che le prime due settimane di settembre 2019 andranno in onda le ultime puntate. Prima dell’epilogo finale come di consueto non mancheranno colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Deniz sempre più sofferente per l’unione coniugale tra Nazli Piran e Ferit Aslan, avrà un incidente ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Hakan fa in modo che Demet uccida Tahir : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che ogni giorno intrattiene moltissimi italiani sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate italiane Hakan Onder si renderà protagonista di un tremendo piano nei confronti di Demet Kaya. L'uomo, infatti, farà in modo che la moglie uccida Tahir, il complice di Ferit Aslan a sua insaputa Bitter Sweet: Demet segregata in casa Le anticipazioni di Bitter Sweet, ...

Bitter Sweet - spoiler episodi 49 e 50 : l'Onder tenta di far arrestare Ferit : Torna lo spazio con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv di grandissimo successo di questa estate italiana. Negli episodi 49 e 50 trasmessi venerdì 9 agosto su Canale 5, Hakan Onder farà in modo che Ferit Aslan venga accusato dalla polizia di traffici di sostanze stupefacenti. Bitter Sweet: riassunto episodi precedenti Negli episodi precedenti di Bitter Sweet andati in onda giovedì 8 agosto su Canale 5 vedremo Deniz ...