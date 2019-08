Bianca Atzei e Stefano Corti sempre più innamorati | Ci siamo trovati al concerto di

Bianca Atzei e Stefano Corti - galeotto il concerto di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : La musica ha il potere di unire le persone, e qualche volta anche di dare inizio a delle storie d’amore. È questo il caso di Bianca Atzei e Stefano Corti, una delle coppie dell’estate. La cantante e l’inviato de Le Iene fanno ormai coppia fissa da qualche tempo, ma finora non era ben chiaro come si fossero conosciuti, e questo è un dettaglio che Bianca svela in un’intervista al settimanale Confidenze come riporta ...

Bianca Atzei regala i vestiti che non indossa più : La cantante Bianca Atzei è nel bel mezzo di un trasloco, dove ha pubblicato su “Instagram” una foto nella quale annuncia l’imminente trasferimento, letteralmente sepolta fra scatoloni e vestiti. Bianca Atzei ha scritto: «Ore 20.30. Nel bel mezzo del trasloco… Aiuto! Chi viene ad aiutarmi? Sto preparando degli scatoloni con dei vestiti che non metto più. Vorrei regalarli ad una associazione. Mi sapete consigliare? Vi mando un bacio nel delirio ...

“Una fata!”. Bianca Atzei bollente come non mai sul gommone. Ma è la fantasia dei fan a prendere il largo : Ci sarà anche Bianca Atzei, questa sera, sul palco di Battiti Live, il programma musicale di Italia Uno che ci porterà un po’ di musica e di note in queste calde serate estive. Ce lo ha ricordato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram, ma noi, lo ammettiamo, siamo stati catturati da ben altro tipo di foto. Infatti, la bella cantante delizia i suoi fans con scatti sempre più bollenti, dove tra curve hot e sguardi seducenti, mantenere la ...

Max Pezzali al Concerto Del Cuore con The Kolors - Arisa - Bianca Atzei : ospiti e biglietti in prevendita : Il Concerto Del Cuore si terrà a Milano il 29 settembre, al Teatro Degli Arcimboldi. Arisa, Bianca Atzei e Federica Carta ma anche Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors e Virginio si esibiranno al Concerto Del Cuore che vedrà la partecipazione di Max Pezzali. Presentano l'evento Katia Follesa, Angelo Pisani e Stefano Fisico. Le prevendite sono già attive a tre fasce di prezzo: Platea bassa euro 60 Platea alta euro 50 I e II galleria ...

Sei una gran gn***a! Bianca Atzei incanta tutti su Instagram : Bianca Atzei è un vero schianto su Instagram, dove ha pubblicato l’ennesima immagine da capogiro... il suo sguardo sensuale, provocante, fa veramente girare la testa. Lei, la sua, sembra invece averla messa al posto dopo aver conosciuto la Iena Stefano Corti, con cui si sta godendo le vacanze e con cui, soprattutto, sta vivendo una bellissima love story. Sui suoi canali social la cantante posta degli scatti in cui mette in mostra tutta la sua ...

La Iena si mostra in boxer e ciabatte! Bianca Atzei presenta il fidanzato ai genitori : A raccontare il surreale incontro tra Stefano Corti e i suoceri è stata la cantante nel corso di un’intervista con Pieluigi Diaco su Rai Uno. Un siparietto comico che ha ufficializzato la loro storia d’amore. Bianca Atzei è stata protagonista del pomeriggio estivo di Rai Uno, ospite di Pierluigi Diaco nel suo programma "Io e Te". Bianca ha cantato e condiviso momenti della sua carriera musicale con il pubblico ma le domande più ...

