Ben Affleck e Jennifer Garner ancora in formato famiglia per il bene dei figli

Il film di Batman con Ben Affleck come Batman : Arkham Asylum? : L'universo cinematografico DC indubbiamente non ha ottenuto il successo di quello Marvel ma sta cercando di trovare la propria strada anche attraverso progetti diversi e standalone che vogliono proporre una spiccata autorialità (il film su Joker con Joaquin Phoenix è un chiaro esempio di questo tentativo). Non sappiamo se il Batman diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson seguirà questa strada ma abbiamo dei dettagli su quello ...

A settembre su Sky «City on a Hill» prodotta da Ben Affleck e Matt Damon : Arriva a settembre in esclusiva su Sky CITY ON A HILL, la serie nata da un’idea del Premio Oscar® Ben Affleck, che qui ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Nel cast, due nomi d’eccezione: Kevin Bacon (The Following), vincitore di un Golden Globe e candidato agli Emmy Awards, protagonista della serie insieme ad Aldis Hodge...