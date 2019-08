Basket | Verona Cup 2019 | stasera Italia-Russia | primo test significativo per gli azzurri

Basket Verona Cup 2019 - Meo Sacchetti : “Attendo squadre più aggressive per vedere i passi avanti” : L’Italia ha dominato contro il Senegal nella prima partita della Verona Basketball Cup 2019. Meo Sacchetti è stato intervistato a fine partita da Sky Sport ed ha parlato proprio degli avversari di giornata: “Sicuramente i nostri avversari hanno avuto dei problemi, si sono trovati da poco e si vede che non sono rodati”. Il CT azzurro ha parlato della prestazione degli azzurri e del modo di giocare: “Noi abbiamo cercato di ...

Basket - Verona Cup 2019 : l’Italia demolisce il Senegal. Gli azzurri sfondano quota 100 punti : L’Italia vince e regala spettacolo nella prima giornata della Verona Basketball Cup 2019. Una grande prestazione da parte della squadra di coach Meo Sacchetti, che domina contro il Senegal, superando agevolmente la squadra africana con il punteggio di 111-54. Ottima prestazione di tutto il collettivo ed i migliori marcatori sono stati Pietro Aradori e Michele Vitali, entrambi con 15 punti. Il primo canestro della partita è di Hackett e ...

111-54 Finisce con un canestro di Matar Gueye la prima partita dell'Italia nella Verona Basketball Cup. 111-52 Tripla di della Valle. 108-52 Ancora due su due di Michele Vitali dalla lunetta. 106-52 Michele Vitali ancora a segno, stavolta da tre. 103-52 Due liberi del Senegal e poi due anche di Michele Vitali. 101-50

Verona Basketball Cup 2019 – Italia super all’esordio : Senegal spazzato via anche senza i big : Esordio più che positivo per l’Italia nella Verona Basketball Cup 2019: i ragazzi di Meo Sacchetti superano il Senegal 111-54 Dopo la vittoria della Russia sul Venezuela nella gara inaugurale della Verona Basketball Cup 2019, il torneo veneto prosegue con il tanto atteso esordio dell’Italia. I ragazzi di coach Sacchetti, dopo aver battuto la Costa D’Avorio nell’ultima sfida della Trentino Basketball Cup, affrontano un’altra formazione ...

Basket - Verona Cup 2019 : Italia-Senegal - gli azzurri per la partita. Assente Belinelli - Gallinari e Datome in recupero : L’Italia affronterà il Senegal all’esordio nella Verona Cup, torneo amichevole che prevede la partecipazione della nostra Nazionale di Basket maschile. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 8 agosto per affrontare la fisica compagine africana anche se sarà priva delle stelle NBA Tacko Fall e Gorgui Dieng. L’Italia, in preparazione ai Mondiali che scatteranno il 31 agosto in Cina, cercherà di vincere l’incontro prima ...

Basket - Verona Cup 2019. Sacchetti : “Farò 3 tagli verso i Mondiali. L’appendicite di Gallinari? Poteva andare peggio” : L’Italia ha incominciato il percorso di avvicinamento ai Mondiali 2019 di Basket che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, la nostra Nazionale sarà impegnata nella Verona Basketball Cup, il torneo amichevole che andrà in scena al PalaOlimpica della città veneta nel weekend dell’8-10 agosto. Gli azzurri sfideranno Senegal, Russia e Venezuela: un trittico importante che permetterà al CT Meo Saccheti di operare i primi ...

Basket – Danilo Gallinari lascia l’ospedale di Verona : l’azzurro dimesso dopo l’intervento per appendicite : Danilo Gallinari dimesso dall’ospedale di Verona. l’azzurro è tornato in raduno Danilo Gallinari è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Verona, dove nella tarda serata del 3 agosto è stato operato di appendicectomia. l’azzurro, in ottimo stato di salute, ha fatto ritorno nel raduno della Nazionale in corso a Verona. Da domani inizierà il percorso di recupero per tornare a lavorare con i compagni nel raduno di Roma (12/14 ...

Basket - Torneo Verona 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia contro Senegal - Russia e Venezuela : Manca ormai meno di un mese alla diciottesima edizione dei campionati del mondo di Basket maschile 2019 che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Questo importantissimo avvenimento metterà in palio i primi sette pass per i Giochi olimpici di Tokyo 2020: due per l’Europa, due per l’America, uno per l’Africa, uno per l’Asia, uno per l’Oceania, mentre il Giappone è ammesso di diritto in quanto paese ...

Basket – Presentata la Verona Basketball Cup : azzurri in campo contro Senegal - Russia e Venezuela : Nazionale A: dall’8 al 10 agosto la Verona Basketball Cup. Gli azzurri sfidano Senegal, Russia e Venezuela Nella Sala Arazzi del Palazzo Barbieri di Verona è stata Presentata la prima edizione della Verona Basketball Cup, secondo torneo di preparazione dell’ItalBasket in vista di FIBA World Cup 2019. Organizzato da Master Group Sport, advisor della FIP, il Quadrangolare si giocherà al PalaOlimpia di Verona dall’8 al 10 agosto, e ...