Balotelli al Flamengo si gioca la sua ultima chance

Sky : Il Flamengo tenta Balotelli con uno stipendio tra i 4 e i 5 milioni di euro : Gianluca Di Marzio racconta nuovi dettagli sul contratto offerto dal Flamengo a Balotelli. Nell’accordo (per due anni e mezzo) sarebbe presente un premio alla firma e uno stipendio tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ci sono ancora dettagli da definire, ma il club brasiliano è intenzionato a chiudere con l’attaccante per rispondere al Boca Juniors, che ha portato nelle sue fila Daniele De Rossi. In Brasile Mario Balotelli porterebbe anche ...

Balotelli verso il Flamengo : la reazione dei tifosi rossoneri : Si avvicina una nuova avventura per Mario Balotelli, l’attaccante è in trattativa con il Flamengo per un trasferimento in Brasile, nelle ultime ore è arrivata la reazione da parte dei tifosi rossoneri: da una parte entusiasmo per il possibile arrivo di SuperMario e dall’altra anche un pò di perplessità. Il calciatore è libero dopo l’esperienza al Marsiglia ed avrebbe dato l’ok al trasferimento, l’idea del ...

Flamengo - il presidente del club brasiliano allo scoperto : “vi svelo cosa mi ha detto Balotelli” : Il numero uno del club rossonero ha ammesso di essere sulle tracce di Balotelli, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento Il Flamengo fa sul serio per Mario Balotelli, l’attaccante è finito nel mirino del club rossonero, deciso ad ingaggiare l’ex Marsiglia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Boris HORVAT / AFP In caso di fumata bianca, Super Mario sarebbe il primo giocatore italiano a vestire la maglia ...

Balotelli al Flamengo? Il club conferma : ci interessa : Balotelli al Flamengo – Per Mario Balotelli è possibile un futuro in Brasile, paese che, come si vide nella Confederations Cup del 2013, prova un affetto particolare (specie a Bahia) per Supermario. Fonti della dirigenza del Flamengo hanno confermato ai network del gruppo Globo che c’è l’idea di prendere Balotelli, attualmente svincolato e quindi ingaggiabile […] L'articolo Balotelli al Flamengo? Il club conferma: ci ...

Mario Balotelli torna in rossonero - verso il Flamengo : avventura in Brasile? : torna a vestire il rossonero, Mario Balotelli? Queste le ultime indiscrezioni di mercato, ma il Milan non c'entra nulla, meglio subito tranquillizzare i tifosi meneghini che non vedrebbero di buon occhio un ritorno: sulle tracce del bomber, svincolato dal Nizza, ci sarebbe il Flamengo. Super-Mario i