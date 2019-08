Aziende italiane vittime di phishing | l’anello debole della catena sono i dipendenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Idellecascano facilmente nei tranelli delle mail di, inndo la sicurezza aziendale. È questa nella sostanza l’estrema sintesi di una ricerca condotta dall’azienda specializzata in sicurezza Trend Micro dal titolo “Nella mente degli IT security leader: minacce sfide e opportunità”. L’obiettivo era scoprire quali minacce informatiche dovessero fronteggiare leoggi. I risultati nonlusinghieri per i, che a quanto parel’anellodi tutto il sistema di difesa aziendale. La piagasicurezza aziendale in Italiainfatti gli attacchi di, mail confezionate dagli hacker in cui invitano a controllare credenziali d’accesso o ad aprire proposte commerciali e affini. Tutto ovviamente falso e veicolo d’infezione per virus di vario tipo. Tutti conoscono il problema, ma non ...

