Aumento Iva ed esercizio provvisorio | i grossi rischi del voto anticipato

Crisi di governo - il rischio dell’Aumento Iva : gli scenari in Italia e a Bruxelles in caso di esercizio provvisorio o nuovo esecutivo : Già a maggio Conte aveva avvertito: l’aumento dell’Iva non ci sarà, ma evitarlo sarà tutt’altro che semplice. Tanto che per Tria faceva già parte dello scenario. Qualche settimana dopo Di Maio rassicurava la platea di Confcommercio, perché per il presidente Carlo Sangalli l’incremento dell’imposta sfocerebbe in calo del Pil e dei consumi. Ma ora, a Crisi di governo conclamata, cercare di bloccare i 23 miliardi di ...

La legge di bilancio e l’Aumento dell’IVA : Le cose da sapere sulla questione che più di ogni altra condizionerà l'andamento della crisi di governo

Crisi di governo - manovra subito per blindare i conti. Il rischio Aumento Iva : Nel giorno più difficile del governo M5S-Lega, si moltiplicano le ipotesi per scongiurare l'esercizio provvisorio e lasciare il Paese nel caos: da un anticipo della manovra prima del voto a una legge di Bilancio in versione ridotta, limitata alle tabelle, elaborata da un governo tecnico chiamato a gestire la transizione

L’impegno di Conte : “Eviteremo l’Aumento dell’Iva e vareremo la manovra in anticipo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time alla Camera dei deputati, parlando di manovra, aumento dell'Iva, Tav e autonomie. In particolare, Conte assicura che non ci sarà un aumento dell'Iva e che il governo sta lavorando già da ora per evitarlo e per fare in modo di varare la prossima manovra in anticipo.Continua a leggere

Quota 100 e Rdc - un tesoretto per bloccare l'Aumento dell'Iva : Contenuti a parte, il tema politico del giorno verte sulla nuova polemica tutta interna alle forze politiche con la corsa in...

Di Maio : mai condoni e no Aumento Iva : 10.21 "Ho sentito parlare di condoni.Il Movimento non ne farà mai. Per noi i grandi evasori vanno in carcere".Così il vicepremier Di Maio su Facebook. "L'Iva non aumenterà e taglieremo il costo del lavoro per aiutare le imprese",aggiunge."Sulla flat tax aspettiamo le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa, basta che non si aumenti l' Iva". Anche "l'Autonomia si farà", ma "equilibrata e giusta,senza spaccare il Paese e lasciare il Centro ...

Tria ci riprova con l'Aumento dell'Iva : Ridurre l’Irpef aumentando l’Iva. Arrivando a Bruxelles per l’Eurogruppo, Giovanni Tria ripropone la sua ricetta per la riforma fiscale, ribadendo il suo orientamento nonostante sia Lega sia M5S si siano sempre detti contrari all’aumento delle tasse, sia dirette che indirette. “Sono sempre stato convinto che l’imposizione fiscale vada riequilibrata riducendo la fiscalità diretta a favore delle ...

Caldo - boom di frutti esotici italiani : dal mango alle banane - Aumento enorme dei terreni coltivati in Sicilia e Calabria : Con i cambiamenti climatici arrivano le prime coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane e specialità meno conosciute come lo zapote nero fino alla sapodilla. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti “I tropicali italiani” presentato in occasione dell’apertura del Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza ...

Claudio Borghi "sfida" Giorgetti : "Meglio la procedura Ue che l'Aumento Iva. E sull'uscita dall'euro..." : «È meglio subire la procedura d' infrazione dall' Europa che finire in stagnazione e aumentare l' Iva. Se Bruxelles ci chiede cose sensate come dimostrare che le spese per i provvedimenti cardine del governo sono minori rispetto a quanto preventivato, allora ci sta bene. Se invece l' Europa vuole fa

Tria : eviteremo Aumento Iva con tagli di spesa : "Raggiungeremo gli obiettivi senza bisogno di misure aggiuntive. Per l'anno prossimo valgono gli impegni presi nel Def.

Condono tombale - potrebbe essere l'idea del governo per scongiurare Aumento Iva : L'ultima manovra finanziaria, quella che ha prodotto quota 100 e reddito di cittadinanza è stata fatta in deficit, cioè a debito. Adesso che si avvicina già la prossima manovra, all'esecutivo servono soldi per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia tra le quali l'aumento dell'Iva. Come sottolinea il quotidiano laziale "Il Tempo", servirebbero 23 miliardi di euro per detonare l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto che graverebbe su ...