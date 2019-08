ATTACCO DI DIARREA AL MATRIMONIO | SPOSA SPORCA VESTITO ' Nozze di mer*a'

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 9 agosto 2019)da incubo:dirovina ilda 12mila dollari della. La wedding disperata: 'Ma nelle foto non si sentiva la puzza'.

demetrio0303 : Matrimonio da incubo, la sposa in lacrime ha un attacco di diarrea e sporca il vestito: «Colpa delle bevande detox»… - RitaSolinas1 : Il Messaggero: Matrimonio da incubo, la sposa in lacrime ha un attacco di diarrea e sporca il vestito: «Colpa delle… - Andyesti : Infame, traditore, rotto in culo, cazzaro, Che ti venga un attacco di diarrea talmente forte da farti affogare del… -