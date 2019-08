ATP Montreal – Thiem letteralmente asfaltato da Medvedev | il russo stacca il pass per la

DIRETTA ATP Montreal WTA TORONTO 2019/ Streaming video : occhio a Williams-Osaka! : DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO: info Streaming video e tv della Rogers cup 2019. Oggi al via i quarti di finale con Nadal e Fognini.

ATP Montreal – Nadal - quanti complimenti a Fognini : “è la miglior stagione della sua carriera. Per batterlo dovrò…” : Rafa Nadal elogia Fabio Fognini in conferenza stampa: lo spagnolo ammette di dover giocare un grande match per battere il tennista azzurro Vittoria stentata contro Evans, più convincente contro Pella. Questo il bilancio con il quale Rafa Nadal si presenta alla sfida contro Fabio Fognini nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Lo spagnolo commenta così il match di giornata e la sfida contro il tennista azzurro: “è stata una ...

ATP Montreal – Rafa Nadal cancella Guido Pella - lo spagnolo avanza in scioltezza e sfiderà Fognini : Prova convincente del tennista spagnolo, che stacca senza problemi il pass per i quarti di finale dove affronterà Fognini Nessuno problema per Rafa Nadal negli ottavi di finale del torneo ATP di Montreal, non poteva essere Guido Pella a mettere in difficoltà il mancino di Manacor, abile a staccare senza problemi il pass per i quarti. Quasi una passeggiata di salute per lo spagnolo, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo ...

ATP Montreal – Fabio Fognini non dà scampo a Mannarino - staccato il pass per i quarti di finale : Il tennista italiano supera in scioltezza il proprio avversario, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale dove sfiderà Rafa Nadal Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Montreal, il tennista azzurro si impone su Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco meno di due ore di partita. Una prestazione davvero convincente quella del tennista azzurro, che non lascia scampo al proprio avversario ...

ATP Montreal – A Khachanov la sfida next-gen contro Auger Aliassime : il russo trionfa al terzo set : Karen Khachanov vince la sfida next-gen contro Auger Aliassime: il tennista russo trionfa al terzo set e stacca il pass per i quarti dell’ATP di Montreal Interessante sfida next-gen negli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Karen Khachanov (23 anni) e Felix Auger-Aliassime (19) hanno regalato spettacolo al pubblico canadese per 2 ore e 52 minuti di match. A trionfare, con buona pace del pubblico di casa, è stato il tennista russo, ...

ATP Montreal – Zverev soffre e vince : servono quasi 3 ore per battere Basilashvili : Alexander Zverev soffre e vince la sfida contro Basilashvili degli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: al tedesco servono quasi 3 ore distribuite su 3 set Alexander Zverev accede ai quarti di finale dell’ATP di Montreal, ma che fatica! Il talentino tedesco, numero 7 al mondo e terza testa di serie del Masters 1000 canadese, ha avuto bisogno di 2 ore e 48 minuti per piegare le resistenze di Nikoloz Basilashvili, numero 17 del ranking ...

ATP Montreal – Daniil Medvedv ai quarti di finale : niente da fare per il cileno Garin : Daniil Medvedev accede ai quarti di finale dell’ATP di Montreal: il tennista russo supera Christian Garin in due set e prenota la sfida contro Thiem Bastano 70 minuti a Daniil Medvedev per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista russo, numero 9 del ranking mondiale maschile e ottava testa di serie del torneo canadese, si è imposto in due set sul cileno Christian Garin, numero 36 della classifica ATP, vincendo con il ...

ATP Montreal – Thiem impone l’alt a Marin Cilic - l’austriaco vince in due set e vola ai quarti di finale : Il tennista austriaco supera in scioltezza il suo avversario croato, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-4 Dominic Thiem stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Montreal, tutto facile per l’austriaco al cospetto di Marin Cilic, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 6-4. Un match in equilibrio più che altro nella prima frazione, vinta dal numero 4 del ranking al tie-break, prima di chiudere la contesa nel ...

ATP Montreal – Doppia eliminazione cocente ai sedicesimi : fuori Tsitsipas e Wawrinka : Doppia eliminazione ai sedicesimi di finale dell’ATP di Montreal: Stefanos Tsitsipas cede a Hurkcz, Stan Wawrinka sconfitto da Khachanov sedicesimi di finale risultati fatali a due grandi nomi del tennis ATP. Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in 3 set (4-6 / 6-3 / 3-6) dal polacco Hubert Hurkacz che occupa la posizione numero 48 della classifica ATP. Niente da fare anche per Stan Wawrinka in un ...

ATP Montreal – Thiem e Medvedev agli ottavi : sconfitti Shapovalov ed Edmund : Dominic Thiem e Daniil Medvedev accedono agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: l’austriaco batte Shapovalov, il russo ha la meglio su Edmund Dominic Thiem e Daniil Medvedev accedono agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Sul cemento canadese, il tennista austriaco, numero 4 al mondo, ha la meglio sul giovane talento di casa Denis Shapovalov (numero 32 ATP), sconfitto in 3 set con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 3-6. Vittoria anche ...

ATP Montreal – Fabio Fognini agli ottavi di finale : il tennista italiano supera Tommy Paul in due set : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: il tennista italiano supera lo statunitense Tommy Paul in due set Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista italiano, scivolato al di fuori dalla top 10 (attualmente 11°) per non aver difeso il titolo di Los Cabos, ha avuto bisogno di 1 ora e 39 minuti per battere lo statunitense Tommy Paul (n° 128 ATP). Fognini si è imposto in due ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e Fognini - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini supera in due set Tommy Paul e va agli ottavi : Fabio Fognini supera il qualificato statunitense Tommy Paul in due set con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in cento minuti di gioco nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal ed accede agli ottavi di finale sul cemento outdoor canadese, dove il numero 7 del seeding affronterà il transalpino Adrian Mannarino, nella sfida che nella notte italiana metterà in palio un posto nei quarti, molto probabilmente contro lo spagnolo Rafael ...