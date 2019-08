Atletica | Coppa Europa 2019 | tutti gli italiani in gara oggi Programma | orari e tv

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima giornata - Italia all’attacco con Jacobs - Osakue - Re e Desalu : Inizia il lunghissimo weekend riservato alla Coppa Europa 2019 di Atletica, a Bydgoszcz (Polonia) si disputa oggi la prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Questo venerdì risulterà determinante per il resto del fine settimana, si disputano infatti le batterie di ben 10 specialità in pista: accedere alle finali assicura già un bel gruzzolo di punti, fondamentali per chi lotta per il titolo (sulla carta Polonia, Gran ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : tutti gli italiani impegnati e gli orari in cui gareggeranno. Il programma completo : L’Italia parteciperà alla Coppa Europa 2019 di Atletica leggera che andrà in scena a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto, ben 54 azzurri scenderanno in pista per inseguire la salvezza: soltanto sette delle 12 formazioni impegnate riusciranno a conservare la permanenza nella massima categoria del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Stefano Sottile sarà l’uomo simbolo dopo il 2.33 saltato agli Assoluti ma i ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra compatta a caccia della salvezza : Obiettivo salvezza ma la missione sarà tutt’altro che semplice per l’Italia che partieciperà alla Coppa Europa 2019 di Atletica leggera in programma a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. La storica competizione per Nazionali, ora ribattezzata Europei a squadre (cambia il nome, non la sostanza), prevede la presenza di 12 formazioni ma ben cinque retrocederanno nella categoria inferiore: gli azzurri saranno chiamati a una ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i convocati dell’Italia. Sottile - Jacobs e Re guidano 54 azzurri a Bydgoszcz : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Campionati Europei a squadre che andranno in scena a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. Si tratta della cara vecchia Coppa Europa che da qualche stagione ha cambiato nome, non la sostanza: la nostra Nazionale lotterà per evitare la retrocessione, ben cinque formazioni saranno costrette alla “Serie B” visto ...

Atletica - Filippo Tortu : l’infortunio era più serio del previsto - niente Coppa Europa. Mirino sui Mondiali : L’infortunio subito da Filippo Tortu durante i 100 metri corsi a Stanford in Diamond League è stato più serio del previsto. A confermarlo è stato Alfio Giomi, Presidente FIDAL, in un’intervista pubblicata proprio sul sito federale: il primatista italiano (9.99 lo scorso anno) aveva sbandato durante la gara e in un appoggio aveva quasi toccato la linea della corsia, l’annunciata lesione al bicipite femorale sinistro non è stata ...

Atletica - l’Italia trionfa nella Coppa Europa dei 10.000 metri : Crippa trascina gli azzurri al successo : La squadra maschile conquista il successo grazie a Crippa, abile a trascinare Dini ed El Otmani. Bronzo invece per la squadra femminile Vittoria dell’Italia nella Coppa Europa dei 10.000 metri a Londra, con il trionfo di Yeman Crippa che trascina la formazione maschile al successo per team. Il 22enne azzurro, bronzo continentale nella scorsa stagione, conquista la gara in 27:49.79 mentre completano il risultato di squadra Lorenzo Dini, ...