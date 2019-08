Annullato il concerto di Jovanotti a Vasto per “basse ragioni di polemica politica

"Sicurezza a rischio" - Annullato il concerto di Jovanotti di Vasto : Semaforo rosso dalla Prefettura per il "Jova Beach Party" abruzzese: i trentamila biglietti già venduti dovranno essere rimborsati

Libano - Annullato il concerto dei Mashrou’ Leila. Così vincono i fondamentalisti : Alla fine hanno vinto loro, i fondamentalisti cristiano-maroniti libanesi. Ha vinto la campagna di odio. Hanno vinto le minacce di impedire “anche con la forza” lo svolgimento del concerto della band Mashrou’ Leila previsto il 9 agosto al Festival internazionale di Byblos. Ha perso la libertà d’espressione. Ha perso il governo libanese che ha ceduto, non ha preso alcuna misura per proteggere la band dalle minacce di morte e ...

Woodstock - Annullato il mega-concerto per celebrare il cinquantesimo anniversario del festival : I tre giorni di pace, amore e musica non ci saranno. Il mega-concerto per celebrare il cinquantesimo anniversario di Woodstock è stato infatti definitivamente cancellato. Gli organizzatori...

Annullato il concerto dei Subsonica a Terracina - info rimborso biglietti : Il concerto dei Subsonica a Terracina dell'8 agosto è stato Annullato. Il live non potrà tenersi per motivazioni che non dipendono dalla volontà della band, che ha annunciato l'apertura della campagna di rimborso dei biglietti per coloro che avevano intenzione di partecipare all'evento. Coloro che sono già in possesso del tagliando di ingresso per partecipare al concerto dei Subsonica a Terracina potranno recarsi presso i punti vendita ...

Notti di Mezza Estate a Pisa. Don Backy recupera stasera il concerto Annullato per maltempo : Sarà recuperato questa sera (martedì 29 luglio ore 21.30) il concerto di Don Backy, annullato a causa del maltempo, nell’ambito

Annullato il concerto di Jovanotti ad Albenga : info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti ad Albenga è Annullato per cause di forza maggiore. Le maree hanno spazzato via metri di spiaggia e ora la location non è adatta ad accogliere l’evento. Rispetto ai rilievi e alle misurazioni dello scorso novembre, oggi si parla di circa 10/12 metri di spiaggia in meno che rendono impossibile il corretto svolgimento del Jova Beach Party per la tappa di Albenga. Dopo il concerto di Barletta, l’artista è apparso sui ...

“Troppo rischioso”. Annullato il concerto sulla spiaggia di Jovanotti ad Albenga. Ecco perchè : La notizia era nell’aria da molto tempo. Adesso è addirittura ufficiale: una data del Jova Beach Party, infatti, è stata cancellata per problemi logistici. Lo ha reso noto direttamente la Trident Music, la società organizzatrice dell’evento. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come associazioni ambientaliste e autorità competenti avessero manifestato dubbi e avanzato criticità sulla fattibilità, in termini di rispetto naturale e di ...

Giordana Angi sta male : concerto Annullato. Lei : “Mi dispiace” : Giordana Angi ha la febbre: l’annuncio che preoccupa i fan Oggi Giordana Angi sarebbe dovuta andare a esibirsi davanti al suo numeroso pubblico a Cagliari. Purtroppo però la popolare cantante di Amici di Maria De Filippi, tramite il suo profilo personale instagram, ha avvisato tutti di essere costretta ad annullare la tappa per motivi di salute. Cosa le è successo? Giordana Angi, sul social fotografico, ha confessato schiettamente: ...

Annullato il concerto di A$AP Rocky a Milano del 17 luglio 2019 e tutto il tour europeo : il rapper è ancora in carcere : Il concerto di A$AP Rocky a Milano del 17 luglio è stato cancellato, così come il resto del suo tour europeo, a causa della detenzione del rapper in un carcere svedese. La restante parte delle date del tour che avrebbe dovuto portarlo in giro tra Festival e arene all'aperto quest'estate non ci sarà, visto che i tempi per la scarcerazione dell'artista sembrano molto lunghi e decisamente incerti. A$AP Rocky continua a essere rinchiuso in una ...

Amici - Biondo insultato dal sindaco : "Figlio di una gran...". Parole soncertanti e caos - concerto Annullato : concerto annullato per Biondo, rapper lanciato da Maria De Filippi un anno fa ad Amici. Il cantante si sarebbe dovuto esibire il 16 agosto a Lucera, in provincia di Foggia, ma ha deciso di far saltare tutto come forma di protesta per gli insulti ricevuti dal sindaco della cittadina pugliese sulla pr