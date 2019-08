Ambiente | “Ogni giorno 11 tonnellate di microplastiche finiscono nell’Adriatico

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) in collaborazione con ERICA Soc. Coop. e European Research Institute (ERI) ha campionato il fiume più lungo d’Italia alla ricerca di frammenti di plastica. Secondo lo studio “Un Po di plastica”, condotto grazie all’evento sportivo e di sensibilizzazione ambientale “Keep Clean and Run”, ogni secondo il Po riversa in mare 11.107 frammenti di plastica di dimensione media intorno ai 5 mm e dal peso medio di 11 mg. Significative quantità di rifiuti marini (marine litter) appaiono nei nostri mari e sulle nostre spiagge. Il 95% di questi rifiuti è rappresentato dalla plastica. Tra le 70 e le 130 miladinei mari d’Europa ogni anno ma è il Mar Mediterraneo il principale ser- batoio. Nel Mare Nostrum, che rap- presenta solo l’1% delle acque mon- diali, si concentra il 7% della micro- ...

