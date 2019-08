Allerta Meteo in Cina | allarme rosso per il tifone Lekima | il più violento dal 2014

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali fino a stasera : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità: il maltempo dal pomeriggio di oggi interesserà l’area orientale, in particolare le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena. Il codice giallo è valido dalle 13 alle 21 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per piogge e ...

Allerta Meteo - altra giornata di maltempo al Nord. Piogge e temporali anche al Centro - ultime ore di scirocco al Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per il maltempo che da giorni colpisce in modo intenso il nord e il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo scirocco anche oggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma al Nord continuano Piogge e temporali che nel pomeriggio/sera si ...

Meteo - caldo africano : in arrivo temperature fino a 42 gradi - è massima Allerta : Meteo, caldo africano: in arrivo temperature fino a 42 gradi, è massima allerta. caldo africano e tanta afa con punte di 42 gradi da oggi a domenica 11 agosto in Sardegna. Lo prevedono gli...

Allerta Meteo Lombardia : attesi forti temporali - riaperta la sp67 in Valsassina : Una nuova attivazione di rovesci e temporali, a partire da questo pomeriggio sta interessando la Lombardia e in particolare, con forte intensità, la fascia alpina, prealpina e pedemontana, dove, gia’ dalla sera scorsa si sono cumulate forti precipitazioni causando situazioni di Allerta e di forte disagio. Le maggiori criticita’ in provincia di Lecco e di Brescia in cui sono al lavoro, da questa mattina, i volontari dei Vigili del ...

Allerta Meteo Veneto : temporali dal pomeriggio di oggi - possibili fenomeni intensi : Il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha reso noto che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, a tutta la giornata di domani, giovedì 8 agosto, sono previste precipitazioni associate a temporali. possibili anche locali fenomeni intensi. L'articolo Allerta Meteo Veneto: temporali dal pomeriggio di oggi, possibili fenomeni intensi sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Toscana : in arrivo piogge e temporali “di forte intensità” : La Protezione civile della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno l’area di nordovest, ed in particolare la Lunigiana. Il codice giallo è valido dalla mezzanotte di mercoledì 7 agosto fino alle 13 di giovedì 8. Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani e giovedì locali temporali potranno interessare anche le ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per rovesci e temporali : Allerta Meteo codice giallo in Piemonte anche oggi per tempo perturbato con rovesci e temporali, più intensi sulle zone settentrionali; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio ed esaurimento nella nottata: lo segnala l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) regionale su Twitter precisando che per domani è previsto tempo stabile e soleggiato. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità “gialla” per rovesci ...

Allerta Meteo - emergenza maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : passaggio di un’onda depressionaria in quota - in arrivo forti temporali : “Per giovedì 8 agosto, il passaggio di un’onda depressionaria in quota, determinerà la formazione di temporali, anche organizzati, che potranno interessare l’intera regione. Ai fenomeni saranno associati fulminazioni, locali grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. Esaurimento dei fenomeni dalla serata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta ...

Meteo - giornata da bollino rosso : è Allerta per il Nord bersagliato da temporali. Rischio fenomeni violenti e danni [MAPPE] : giornata da bollino rosso, oggi, al Nord, su diverse aree, per il maltempo. La situazione barica vede ancora un anticiclone di matrice Nordafricana in crescendo su tutti i settori centro meridionali del bacino e di conseguenza sul Centro Sud Italia. Sulle aree settentrionali, però, esso fa ancora fatica a prendere terreno a causa di un flusso instabile Nordatlantico che tiene ancora banco su tutta l’Europa centro-settentrionale fino alle ...

Meteo - nuova Allerta Estofex : prosegue il maltempo al Nord Italia con grandine molto grande - venti distruttivi e nubifragi : allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per ...