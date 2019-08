Alleanza Pd-M5S per il Governo | Salvini vede il rischio | ' Toni simili tra Renzi e Di Maio'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ilpresieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione di una nuova maggioranza parlamentare, formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Una prospettiva che impedirebbe alla Lega di andare rapidamente alle elezioni con i sondaggi che la danno netta favorita e che darebbe agli altri due partiti la possibilità di prendere del tempo prima di tornare alle urne, considerato che oggi non sembra esserci partita.non rinnega lavoro con il M5S Il giorno dopo la rottura con il Movimento ...

BarillariM5S : Adesso è ufficiale, la Lega presentando pochi minuti fa la mozione di sfiducia in Senato, ha TRADITO il contratto d… - LegaSalvini : ?? Crisi di governo, Salvini: “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5… - Linkiesta : Se si torna al voto la vittoria di Salvini è quasi certa. Perchè non cercare ora un'alternativa in un Parlamento in… -